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Раньери рассказал о состоянии здоровья Довбика

8 декабря 2024 15:35
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Главный тренер Ромы объяснил, почему не сыграл Довбик
Форвард "Ромы" Артем Довбык. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Итальянская "Рома" наконец-то победила в Серии А, сломив сопротивление "Лечче". Вопреки ожиданиям, в игре не участвовал основной нападающий команды, украинец Артем Довбик.

Главный тренер команды Клаудио Раньери после матча рассказал о состоянии здоровья украинского легионера, пишет Tuttomercatoweb.

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По его словам, Довбик все еще борется с болезнью.

Артем Довбык
Артём Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что сказал Раньери

"У него грипп, с которым он пока не справился. Надеюсь, он будет готов перед следующим матчем. Я не хотел рисковать", — рассказал тренер команды.

В этом сезоне Артем Довбик уже отыграл за "Рому" 18 поединков во всех турнирах, забил шесть мячей.

Следующий матч для "Ромы" — это поединок против португальской "Браги" в Лиге Европы. Он состоится 12 декабря в 19.45.

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спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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