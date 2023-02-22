Лучано Спаллетті назвав причину перемоги Наполі над Айнтрахтом у Лізі чемпіонів

"Рано святкувати вихід у 1/4": Спаллетті похвалив "Наполі" за перемогу над "Айнтрахтом"
Головний тренер "Наполі" Лучано Спаллетті підбив підсумок перемоги своєї команди у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над "Айнтрахтом" (2:0).
Італійська команда забила два голи й не реалізувала пенальті, нагадує портал Новини.LIVE.
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"Наполі" витримав стартовий тиск суперника в дебюті поєдинку, після чого відсунув гру від своїх воріт. Італійська команда не реалізувала пенальті та догравала матч у більшості після вилучення у "Айнтрахту".
Логічна перемога "Наполи"
Лучано Спаллетті відзначив добрий матч у виконанні футболістів "Наполі". Вони домінували майже весь матч та створили багато моментів біля воріт суперника.
"Наполі" володів ініціативою. Це особливо важливо, коли граєш проти команди, яка перевантажує середню лінію та добре знає, що треба робити тактично. Ми повинні були зберігати володіння та застосовувати високий пресинг.
Необхідно зберігати спокій. Попереду ще один поєдинок, у якому також треба перемогти. Наш найбільший ворог - це самовпевненість, коли вважаєш, що вже все зроблено", — розповів Лучано Спаллетті.
Попереду ще один матч
Італійський наставник не сумнівається, що його підопічні добре проведуть і матч у відповідь. Спаллетті підкреслив професіоналізм футболістів "Наполі" та відзначив хорошу взаємодію футболістів на полі.
"Вони зможуть правильно настроїтися на матч такого рівня. У цьому турнірі ми не маємо запасу очок, як у чемпіонаті Італії, але навіть у Серії. А ми розглядаємо матчі так, ніби це завжди плей-офф.
Для мене Ліга чемпіонів залишається святом. Я відчував це коли ми почали цей шлях, відчуваю і зараз. Ми хочемо насолоджуватися кожної миті", — додав Лучано Спаллетті.
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