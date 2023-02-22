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"Рано праздновать выход в 1/4": Спаллетти похвалил "Наполи" за победу над "Айнтрахтом"

22 февраля 2023 08:04
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Лучано Спаллетти назвал причину победы Наполи над Айнтрахтом в Лиге чемпионов
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valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти подвел итог победе своей команды в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Айнтрахтом" (2:0). 

Итальянская команда забила два гола и не реализовала пенальти, напоминает портал Новини.LIVE

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"Наполи" выдержал стартовый натиск соперника в дебюте поединка, после чего отодвинул игру от своих ворот. Итальянская команда не реализовала пенальти и доигрывала матч в большинстве после удаления у "Айнтрахта". 

Айнтрахт — Наполи

Заслуженная победа "Наполи"

Лучано Спаллетти отметил хороший матч в исполнении футболистов "Наполи". Они доминировали почти весь матч и создали много моментов у ворот соперника. 

"Наполи" владел инициативой. Это особенно важно, когда играешь против команды, которая перегружает среднюю линию и хорошо знает, что надо делать тактически. Мы должны были сохранять владение и применять высокий прессинг. 

Необходимо сохранять спокойствие. Впереди еще один поединок, в котором тоже надо победить. Наш самый большой враг — это самонадеянность, когда считаешь, что уже все сделано", — рассказал Лучано Спаллетти. 

Впереди еще один матч

Итальянский наставник не сомневается, что его подопечные хорошо проведут и ответный матч. Спаллетти подчеркнул профессионализм футболистов "Наполи" и отметил хорошее взаимодействие футболистов на поле. 

"Они смогут правильно настроиться на матч такого уровня. В этом турнире у нас нет запаса очков, как в чемпионате Италии, но даже в Серии. А мы рассматриваем матчи так, будто это всегда плей-офф.

Для меня Лига чемпионов остается праздником. Я чувствовал это, когда мы начали этот путь, чувствую и сейчас. Мы хотим наслаждаться каждым мгновением", — добавил Лучано Спаллетти. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

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