Лучано Спаллетти назвал причину победы Наполи над Айнтрахтом в Лиге чемпионов

Неаполитанцы уверенно обыграли немецкий клуб во Франкфурте

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти подвел итог победе своей команды в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Айнтрахтом" (2:0).

Итальянская команда забила два гола и не реализовала пенальти, напоминает портал Новини.LIVE.

"Наполи" выдержал стартовый натиск соперника в дебюте поединка, после чего отодвинул игру от своих ворот. Итальянская команда не реализовала пенальти и доигрывала матч в большинстве после удаления у "Айнтрахта".

Заслуженная победа "Наполи"

Лучано Спаллетти отметил хороший матч в исполнении футболистов "Наполи". Они доминировали почти весь матч и создали много моментов у ворот соперника.

"Наполи" владел инициативой. Это особенно важно, когда играешь против команды, которая перегружает среднюю линию и хорошо знает, что надо делать тактически. Мы должны были сохранять владение и применять высокий прессинг.

Необходимо сохранять спокойствие. Впереди еще один поединок, в котором тоже надо победить. Наш самый большой враг — это самонадеянность, когда считаешь, что уже все сделано", — рассказал Лучано Спаллетти.

Впереди еще один матч

Итальянский наставник не сомневается, что его подопечные хорошо проведут и ответный матч. Спаллетти подчеркнул профессионализм футболистов "Наполи" и отметил хорошее взаимодействие футболистов на поле.

"Они смогут правильно настроиться на матч такого уровня. В этом турнире у нас нет запаса очков, как в чемпионате Италии, но даже в Серии. А мы рассматриваем матчи так, будто это всегда плей-офф.

Для меня Лига чемпионов остается праздником. Я чувствовал это, когда мы начали этот путь, чувствую и сейчас. Мы хотим наслаждаться каждым мгновением", — добавил Лучано Спаллетти.

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