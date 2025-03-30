Баварія судитиметься з Канадою — яка причина

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У європейському футболі стався черговий скандал. Він може призвести навіть до судових розбірок.

Голова правління мюнхенської "Баварії" Ян-Крістіан Дрезен заявив, що у клубі розглядають можливість судового позову проти Футбольної асоціації Канади, пише Bild.

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Гравець збірної Канади та "Баварії" Альфонсо Девіс. Фото: Jessica Alcheh-Imagn Images

"Баварія" проти Канади

У "Баварії" вважають, що збірна Канади була не надто обачна щодо стану гравця мюнхенців Альфонсо Девіса.

Футболіст травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США. У підсумку у нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна, що означає, що Девіс більше не зіграє цього сезону.

Агент гравця вже звинуватив тренерський штаб Канади у травмі клієнта. У "Баварії" підтримали цю позицію.

"Відправлення явно травмованого гравця з пошкодженим коліном у 12-годинний міжконтинентальний переліт без ретельного медичного обстеження є, на наш погляд, грубою недбалістю і явним порушенням медичного нагляду", — підкреслив Дрезен.

Він додав, що участь Девіса, який вже мав м'язові проблеми, у грі, що не мала серйозного спортивного значення, є незрозумілою. У клубі заявили, що вимагають від Канади повного розслідування подій.

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