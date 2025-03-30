Баварія судитиметься з Канадою — яка причина

Раптове рішення — Баварія подасть в суд на Канаду
У європейському футболі стався черговий скандал. Він може призвести навіть до судових розбірок.
Голова правління мюнхенської "Баварії" Ян-Крістіан Дрезен заявив, що у клубі розглядають можливість судового позову проти Футбольної асоціації Канади, пише Bild.
Приводом стала ситуація навколо одного із гравців команди. Чи призведе це до суду, поки що невідомо.
"Баварія" проти Канади
У "Баварії" вважають, що збірна Канади була не надто обачна щодо стану гравця мюнхенців Альфонсо Девіса.
Футболіст травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США. У підсумку у нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна, що означає, що Девіс більше не зіграє цього сезону.
Агент гравця вже звинуватив тренерський штаб Канади у травмі клієнта. У "Баварії" підтримали цю позицію.
"Відправлення явно травмованого гравця з пошкодженим коліном у 12-годинний міжконтинентальний переліт без ретельного медичного обстеження є, на наш погляд, грубою недбалістю і явним порушенням медичного нагляду", — підкреслив Дрезен.
Він додав, що участь Девіса, який вже мав м'язові проблеми, у грі, що не мала серйозного спортивного значення, є незрозумілою. У клубі заявили, що вимагають від Канади повного розслідування подій.
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