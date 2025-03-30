Бавария будет судиться с Канадой — причина

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В европейском футболе произошел очередной скандал. Он может привести даже к судебным разборкам.

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен заявил, что в клубе рассматривают возможность судебного иска против Футбольной ассоциации Канады, пишет Bild.

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Игрок сборной Канады и "Баварии" Альфонсо Дэвис. Фото: Jessica Alcheh-Imagn Images

"Бавария" против Канады

В "Баварии" считают, что сборная Канады была не слишком осмотрительна относительно состояния игрока мюнхенцев Альфонсо Дэвиса.

Футболист травмировался во время матча за третье место Лиги наций КОНКАКАФ против США. В итоге у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена, что означает, что Дэвис больше не сыграет в этом сезоне.

Агент игрока уже обвинил тренерский штаб Канады в травме клиента. В "Баварии" поддержали эту позицию.

"Отправка явно травмированного игрока с поврежденным коленом в 12-часовой межконтинентальный перелет без тщательного медицинского обследования является, на наш взгляд, грубой халатностью и явным нарушением медицинского надзора", — подчеркнул Дрезен.

Он добавил, что участие Дэвиса, который уже имел мышечные проблемы, в игре, не имевшей серьезного спортивного значения, является непонятным. В клубе заявили, что требуют от Канады полного расследования событий.

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