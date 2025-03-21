Ним цікавилась Баварія — молодий талант раптово помер прямо на полі

Головний тренер "Баварії" Вінсент Компані. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У світовому футболі сталася трагедія. Раптово помер талановитий гравець, який мав всі шанси стати світовою зіркою.

Футболіст молодіжної команди "Бейцзин Гоань" Го Цзясюань помер в лікарні після того, як отримав травму голови на тренувальних зборах, пише Sport.ua.

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Трагічна подія сталася під час одного із товариських матчів. Гравець отримав удар коліном в голову від суперника.

Guo Jiaxuan, former FC Bayern World Squad player, has passed away just hours before what would have been his 19th birthday. Guo fell into a coma on 6th February during a training match in Spain, where he sustained a severe head injury. He succumbed to his injuries at Beijing… pic.twitter.com/owae4EK69F — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 20, 2025

Що відомо

Го Цзясюань отримав травму під час товариського матчу в Іспанії. В одному з епізодів суперник влучив йому коліном в голову.

Китаєць впав і більше не зміг підвестися. Лікарі констатували смерть мозку через крововилив, проте деякий час штучно підтримували життя в тілі. Вже потім вони констатували його смерть.

Го називали одним із найталановитіших футболістів Китаю. Він викликався на збори з молодіжною командою, а також був учасником програми FC Bayern World Squad і тренувався у мюнхенській "Баварії".

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