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Раптово помер 18-річний мегаталант, яким цікавилась Баварія

21 березня 2025 18:25
Максим Коваленко - Редактор
Ним цікавилась Баварія — молодий талант раптово помер прямо на полі
Головний тренер "Баварії" Вінсент Компані. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
Максим Коваленко - Редактор

У світовому футболі сталася трагедія. Раптово помер талановитий гравець, який мав всі шанси стати світовою зіркою. 

Футболіст молодіжної команди "Бейцзин Гоань" Го Цзясюань помер в лікарні після того, як отримав травму голови на тренувальних зборах, пише Sport.ua

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Трагічна подія сталася під час одного із товариських матчів. Гравець отримав удар коліном в голову від суперника. 

Що відомо

Го Цзясюань отримав травму під час товариського матчу в Іспанії. В одному з епізодів суперник влучив йому коліном в голову. 

Китаєць впав і більше не зміг підвестися. Лікарі констатували смерть мозку через крововилив, проте деякий час штучно підтримували життя в тілі. Вже потім вони констатували його смерть. 

Го називали одним із найталановитіших футболістів Китаю. Він викликався на збори з молодіжною командою, а також був учасником програми FC Bayern World Squad і тренувався у мюнхенській "Баварії". 

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