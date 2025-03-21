Им интересовалась Бавария — молодой талант внезапно умер прямо на поле

Главный тренер "Баварии" Винсент Компани. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В мировом футболе произошла трагедия. Внезапно умер талантливый игрок, который имел все шансы стать мировой звездой.

Футболист молодежной команды "Бэйцзин Гоань" Го Цзясюань умер в больнице после того, как получил травму головы на тренировочных сборах, пишет Sport.ua.

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Трагическое событие произошло во время одного из товарищеских матчей. Игрок получил удар коленом в голову от соперника.

Гуо Цзясюань, бывший игрок FC Bayern World Squad, скончался всего за несколько часов до того, как ему исполнилось бы 19-летие. Гуо впал в кому 6 февраля во время тренировочного матча в Испании, где получил тяжелую травму головы. Он скончался от полученных травм в Пекине... pic.twitter.com/owae4EK69F - Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 20 марта 2025 года

Что известно

Го Цзясюань получил травму во время товарищеского матча в Испании. В одном из эпизодов соперник попал ему коленом в голову.

Китаец упал и больше не смог встать. Врачи констатировали смерть мозга из-за кровоизлияния, однако некоторое время искусственно поддерживали жизнь в теле. Уже потом они констатировали его смерть.

Го называли одним из самых талантливых футболистов Китая. Он вызывался на сборы с молодежной командой, а также был участником программы FC Bayern World Squad и тренировался в мюнхенской "Баварии".

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