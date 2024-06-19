Разван Рац вибачився перед Тарасом Степаненком та українськими вболівальниками

Рац вибачився перед українськими вболівальниками за образу Степаненка
Колишній футболіст збірної Румунії та донецького "Шахтаря" Разван Рац відреагував на скандал, який викликав його коментар на адресу Тараса Степаненка. Ексфутболіст розкритикував ветерана "синьо-жовтих" після поразки у першому матчі Євро-2024.
Якось перепросив за те, що запропонував Степаненко завершити кар'єру, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Відомий у минулому футболіст "Шахтаря" Разван Рац прокоментував власну заяву, зроблену після розгромної поразки збірної України від Румунії (0:3). Експерт заявив, що його слова було вирвано з контексту і неправильно зрозуміло.
Що Рац сказав про Степаненка
Колишній футболіст "гірників" заявив, що не хотів образити Тараса Степаненка чи будь-якого іншого футболіста збірної України. Він зазначив, що ветеран "синьо-жовтих" корисний своїй національній команді. Якщо Рац колись побачить, що Степаненко вже не відповідає рівню збірної України, він особисто йому зателефонує і скаже про це так, щоб преса про це не дізналася.
Окрім цього, Рац заявив, що збірна Румунії приємно здивувала своїх уболівальників результатам матчу з Україною. До цього поєдинку вболівальники румунської команди погодилися б навіть на нічию з таким суперником як команда Сергія Реброва.
Рац побажав успіху збірній України та висловив сподівання, що разом із Румунією вона зможе вийти у плей-офф чемпіонату Європи.
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