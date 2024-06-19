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Рац вибачився перед українськими вболівальниками за образу Степаненка

19 червня 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Разван Рац вибачився перед Тарасом Степаненком та українськими вболівальниками
Разван Рац та Мірча Луческу під час виступу за "Шахтар". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Румунії та донецького "Шахтаря" Разван Рац відреагував на скандал, який викликав його коментар на адресу Тараса Степаненка. Ексфутболіст розкритикував ветерана "синьо-жовтих" після поразки у першому матчі Євро-2024.

Якось перепросив за те, що запропонував Степаненко завершити кар'єру, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Відомий у минулому футболіст "Шахтаря" Разван Рац прокоментував власну заяву, зроблену після розгромної поразки збірної України від Румунії (0:3). Експерт заявив, що його слова було вирвано з контексту і неправильно зрозуміло.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко та Олександр Зінченко під час матчу. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Що Рац сказав про Степаненка

Колишній футболіст "гірників" заявив, що не хотів образити Тараса Степаненка чи будь-якого іншого футболіста збірної України. Він зазначив, що ветеран "синьо-жовтих" корисний своїй національній команді. Якщо Рац колись побачить, що Степаненко вже не відповідає рівню збірної України, він особисто йому зателефонує і скаже про це так, щоб преса про це не дізналася.

Окрім цього, Рац заявив, що збірна Румунії приємно здивувала своїх уболівальників результатам матчу з Україною. До цього поєдинку вболівальники румунської команди погодилися б навіть на нічию з таким суперником як команда Сергія Реброва.

Рац побажав успіху збірній України та висловив сподівання, що разом із Румунією вона зможе вийти у плей-офф чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

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футбол
Тарас Степаненко
Збірна України з футболу
Євро-2024
Румунія
спорт

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