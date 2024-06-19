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Рац извинился перед украинскими болельщиками за оскорбление Степаненко

19 июня 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Разван Рац извинился перед Тарасом Степаненко и украинскими болельщиками
Разван Рац и Мирча Луческу во время выступления за "Шахтер". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Румынии и донецкого "Шахтера" Разван Рац отреагировал на скандал, который вызвал его комментарий в адрес Тараса Степаненко. Экс-футболист раскритиковал ветерана "сине-желтых" после поражения в первом матче Евро-2024.

Рац извинился за то, что предложил Степаненко завершить карьеру, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Известный в прошлом футболист "Шахтера" Разван Рац прокомментировал собственное заявление, которое было сделано после разгромного поражения сборной Украины от Румынии (0:3). Эксперт заявил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно поняты. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко и Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Рац сказал о Степаненко 

Бывший футболист "горняков" заявил, что не хотел обидеть Тараса Степаненко или любого другого футболиста сборной Украины. Он отметил, что ветеран "сине-желтых" полезен своей национальной команде. Если Рац когда-нибудь увидит, что Степаненко уже не соответствует уровню сборной Украины, он лично ему позвонит и скажет об этом так, чтобы пресса об этом не узнала. 

Помимо этого Рац заявил, что сборная Румынии приятно удивила своих болельщиков результатам матча с Украиной. До этого поединка болельщики румынской команды согласились бы даже на ничью с таким соперником, как команда Сергея Реброва. 

Рац пожелал удачи сборной Украины и выразил надежду, что вместе с Румынией она сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца. 

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Стало известно, почему Зинченко выживают из "Арсенала". 

 Сборная Словакии опасается команды Реброва — известна причина.

футбол
Тарас Степаненко
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Румыния
спорт

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