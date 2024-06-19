Разван Рац извинился перед Тарасом Степаненко и украинскими болельщиками

Разван Рац и Мирча Луческу во время выступления за "Шахтер". Фото: УНИАН

Бывший футболист сборной Румынии и донецкого "Шахтера" Разван Рац отреагировал на скандал, который вызвал его комментарий в адрес Тараса Степаненко. Экс-футболист раскритиковал ветерана "сине-желтых" после поражения в первом матче Евро-2024.

Рац извинился за то, что предложил Степаненко завершить карьеру, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Тарас Степаненко и Александр Зинченко во время матча. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Рац сказал о Степаненко

Бывший футболист "горняков" заявил, что не хотел обидеть Тараса Степаненко или любого другого футболиста сборной Украины. Он отметил, что ветеран "сине-желтых" полезен своей национальной команде. Если Рац когда-нибудь увидит, что Степаненко уже не соответствует уровню сборной Украины, он лично ему позвонит и скажет об этом так, чтобы пресса об этом не узнала.

Помимо этого Рац заявил, что сборная Румынии приятно удивила своих болельщиков результатам матча с Украиной. До этого поединка болельщики румынской команды согласились бы даже на ничью с таким соперником, как команда Сергея Реброва.

Рац пожелал удачи сборной Украины и выразил надежду, что вместе с Румынией она сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы.

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