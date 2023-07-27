"Реал", "Барселона" та інші претенденти: хто стане чемпіоном Іспанії-2024
В Іспанії 11 серпня стартує Ла Ліга, яка досі у списку найкращих чемпіонатів у світі посідає друге місце. До Англійської прем'єр-ліги їм дістатися буде складно, а гандикап від Серії А та Бундесліги ще пристойний.
Через інтерес та статус Ла Ліги портал Новини.LIVE назве фаворитів сезону 2023/2024 рр.
Однозначно в Іспанії є "Реал", є "Барселона", а потім решта. Можливо, хтось ще зможе вистрілити, але не чекайте казкової історії про "Попелюшку" чи новий "Лестер". В Іспанії шанси з'являються лише у "Атлетіко" з великим бюджетом, і, якщо постаратися, у "Реал Сосьєдада".
Головні претенденти
Чинний чемпіон "Барселона" стала ще сильнішою, оскільки її таланти Гаві, Педрі, Фаті, Араухо та інші хлопці вікової категорії до 22 років набралися більше досвіду і стали ще сильнішими. Під керівництвом талановитого молодого тренера Хаві Ернандеса ця команда грає у цікавий футбол, який приніс їм чемпіонство минулого сезону.
Але хочеться додати в бочку меду ложку дьогтю. Минулого сезону команда Хаві достроково стала чемпіоном, але не було видно їхнього запасу міцності. Частину перемог було вирвано на жилах. Але в новому сезоні все ж таки команда буде сильнішою, оскільки їх юнаки з "Ла Масії" підросли та зміцніли.
Головним конкурентом каталонців, як і будь-коли буде мадридський "Реал". Попри втрату Каріма Бензема, який виїхав до Саудівської Аравії, у команди просіла лише позиція центрфорварда, на яку запросили Хоселу. При цьому у вершкових божественно виглядає центр поля, де Лука Модріч, Тоні Кроос, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде і куплений за більш ніж 100 млн євро Джуд Беллінгем. З таким центром поля команда знищуватиме опонентів.
Але подивіться ще на фланги атаки "Реала", де Вінісіус Жуніор та Родріго. Якщо перший з них уже давно ходить у статусі зірки, то другий став досвідченішим і зараз перебуває на дуже високому рівні. Що ж буде, якщо їм вдасться підписати Кіліана Мбаппе вже цього літа? Хто зупинить цю команду? У Європі таких команд майже немає.
"Атлетіко" можна вважати третьою силою в Іспанії, але останній сезон команда грала нестабільно.
Першу половину минулого сезону підопічні Дієго Сімеоне провалили та були далекі від боротьби за титул. Однак після перерви на чемпіонат світу в Катарі команда заграла інакше, і її спурт дозволив змагатися з "Реалом" за друге місце.
Якби восени "Атлетіко" мав такі результати як після зимової перерви, то команда нав'язала б "Барселоні" конкуренцію за чемпіонський титул. Тому в майбутньому сезоні від Сімеоне не варто чекати на осінній провал. Також команда змінила стиль із оборонного на атакувальний, що тільки додасть їм "уболівальницького" інтересу.
Інші претенденти
Усі, хто нижче третього місця у Ла Лізі, можуть як "провалитися", так і "вистрілити" наступного сезону. Тому дуже складно визначити серед них команду з чемпіонськими амбіціями. Можливо, їх немає ні в кого, але є фаворити, які мають добрий склад та тренера для досягнення успіху.
Насамперед ми виділимо четверту команду минулого сезону "Реал Сосьєдад". Попри участь клубу ще й в Лізі чемпіонів, для боротьби на двох фронтах вони мають збитий склад, кістяк який складають: Мікель Ойарсабаль, Мікель Меріно, Робен Ле Норман, Такефуса Кубо та Олександр Серлот.
У ситуації, у яку потрапив "Сосьєдад", вони мають нав'язати боротьбу лідерам. Головне в цьому — відсутність епідемій травм серед гравців, оскільки лава запасних закоротка.
Останньою командою у списку претендентів назвемо "Вільярреал". "Жовта Субмарина" постійно займає місця у зоні єврокубків, обігрує лідерів, але їм не вистачає ресурсів.
"Вільярреал" — не багатий клуб для гучних трансферів й тому вони приділяють більше уваги роботі академії та точковій селекції. Такий розвиток справ поки що не дозволяє конкурувати з "Реалом", "Барселоною" та "Атлетико". Також "Жовта субмарина" частіше продає гравців і поки що так триває, то шанси на титул дуже малі.
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