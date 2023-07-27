"Реал", "Барселона" та інші претенденти: хто стане чемпіоном Іспанії-2024

Серхіо Бускетс після перемоги минулого сезону. Фото: REUTERS/Albert Gea

В Іспанії 11 серпня стартує Ла Ліга, яка досі у списку найкращих чемпіонатів у світі посідає друге місце. До Англійської прем'єр-ліги їм дістатися буде складно, а гандикап від Серії А та Бундесліги ще пристойний.

Через інтерес та статус Ла Ліги портал Новини.LIVE назве фаворитів сезону 2023/2024 рр.

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Однозначно в Іспанії є "Реал", є "Барселона", а потім решта. Можливо, хтось ще зможе вистрілити, але не чекайте казкової історії про "Попелюшку" чи новий "Лестер". В Іспанії шанси з'являються лише у "Атлетіко" з великим бюджетом, і, якщо постаратися, у "Реал Сосьєдада".

"Барселона" виграла минулого сезону. Фото: "Барселона"

Головні претенденти

Чинний чемпіон "Барселона" стала ще сильнішою, оскільки її таланти Гаві, Педрі, Фаті, Араухо та інші хлопці вікової категорії до 22 років набралися більше досвіду і стали ще сильнішими. Під керівництвом талановитого молодого тренера Хаві Ернандеса ця команда грає у цікавий футбол, який приніс їм чемпіонство минулого сезону.

Але хочеться додати в бочку меду ложку дьогтю. Минулого сезону команда Хаві достроково стала чемпіоном, але не було видно їхнього запасу міцності. Частину перемог було вирвано на жилах. Але в новому сезоні все ж таки команда буде сильнішою, оскільки їх юнаки з "Ла Масії" підросли та зміцніли.

"Реал" спробує взяти реванш. Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Головним конкурентом каталонців, як і будь-коли буде мадридський "Реал". Попри втрату Каріма Бензема, який виїхав до Саудівської Аравії, у команди просіла лише позиція центрфорварда, на яку запросили Хоселу. При цьому у вершкових божественно виглядає центр поля, де Лука Модріч, Тоні Кроос, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде і куплений за більш ніж 100 млн євро Джуд Беллінгем. З таким центром поля команда знищуватиме опонентів.

Але подивіться ще на фланги атаки "Реала", де Вінісіус Жуніор та Родріго. Якщо перший з них уже давно ходить у статусі зірки, то другий став досвідченішим і зараз перебуває на дуже високому рівні. Що ж буде, якщо їм вдасться підписати Кіліана Мбаппе вже цього літа? Хто зупинить цю команду? У Європі таких команд майже немає.

"Атлетіко" у списку претендентів. Фото: "Атлетіко"

"Атлетіко" можна вважати третьою силою в Іспанії, але останній сезон команда грала нестабільно.

Першу половину минулого сезону підопічні Дієго Сімеоне провалили та були далекі від боротьби за титул. Однак після перерви на чемпіонат світу в Катарі команда заграла інакше, і її спурт дозволив змагатися з "Реалом" за друге місце.

Якби восени "Атлетіко" мав такі результати як після зимової перерви, то команда нав'язала б "Барселоні" конкуренцію за чемпіонський титул. Тому в майбутньому сезоні від Сімеоне не варто чекати на осінній провал. Також команда змінила стиль із оборонного на атакувальний, що тільки додасть їм "уболівальницького" інтересу.

Сосьєдад спробує вклинитися у боротьбу. Фото: "Реал Сосьєдад"

Інші претенденти

Усі, хто нижче третього місця у Ла Лізі, можуть як "провалитися", так і "вистрілити" наступного сезону. Тому дуже складно визначити серед них команду з чемпіонськими амбіціями. Можливо, їх немає ні в кого, але є фаворити, які мають добрий склад та тренера для досягнення успіху.

Насамперед ми виділимо четверту команду минулого сезону "Реал Сосьєдад". Попри участь клубу ще й в Лізі чемпіонів, для боротьби на двох фронтах вони мають збитий склад, кістяк який складають: Мікель Ойарсабаль, Мікель Меріно, Робен Ле Норман, Такефуса Кубо та Олександр Серлот.

У ситуації, у яку потрапив "Сосьєдад", вони мають нав'язати боротьбу лідерам. Головне в цьому — відсутність епідемій травм серед гравців, оскільки лава запасних закоротка.

"Жовта субмарина" готується до сезону. Фото: "Вільярреал"

Останньою командою у списку претендентів назвемо "Вільярреал". "Жовта Субмарина" постійно займає місця у зоні єврокубків, обігрує лідерів, але їм не вистачає ресурсів.

"Вільярреал" — не багатий клуб для гучних трансферів й тому вони приділяють більше уваги роботі академії та точковій селекції. Такий розвиток справ поки що не дозволяє конкурувати з "Реалом", "Барселоною" та "Атлетико". Також "Жовта субмарина" частіше продає гравців і поки що так триває, то шанси на титул дуже малі.

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