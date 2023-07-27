"Реал", "Барселона" и другие претенденты: кто станет чемпионом Испании-2024

Серхио Бускетс после победы в прошлом сезоне. Фото: REUTERS/Albert Gea

В Испании 11 августа стартует Ла Лига, которая до сих пор в списке лучших чемпионатов в мире занимает второе место. К Английской премьер-лиге им добраться будет сложно, а гандикап от Серии А и Бундеслиги еще приличный.

Из-за интереса и статуса Ла Лиги портал Новини.LIVE назовет фаворитов сезона 2023/2024 гг.

Читайте также:

Однозначно в Испании есть "Реал", есть "Барселона", и затем все остальные. Возможно, кто-то еще сможет выстрелить, но не ждите сказочной истории о "Золушке" или новом "Лестере". В Испании шансы появляются лишь у "Атлетико" с большим бюджетом, и, если сильно постараться, у "Реал Сосьедада".

"Барселона" выиграла в прошлом сезоне. Фото: "Барселона"

Главные претенденты

Действующий чемпион "Барселона" стала еще сильнее, поскольку ее таланты Гави, Педри, Фати, Араухо и остальные ребята возрастной категории до 22 лет набрались больше опыта и стали еще сильнее. Под руководством талантливого молодого тренера Хави Эрнандеса эта команда играет в интересный футбол, который принес им чемпионство в прошлом сезоне.

Но хочется в бочку меда добавить ложку дегтя. В прошлом сезоне команда Хави досрочно стала чемпионом, но не было видно их запаса прочности. Часть побед была вырвана на жилах. Но в новом сезоне все же команда будет сильнее, поскольку их юноши из "Ла Масии" подросли и окрепли.

"Реал" попытается взять реванш. Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Главным конкурентом каталонцев, как и в любое другое время будет мадридский "Реал". Несмотря на потерю Карима Бензема, который уехал в Саудовскую Аравию, у команды просела лишь позиция центрфорварда, на которую пригласили Хоселу. При этом у "сливочных" божественно выглядит центр поля, где Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга Федерико Вальверде и купленный за более чем 100 млн евро Джуд Беллингем. С таким центром поля команда будет уничтожать оппонентов.

Но посмотрите еще на фланги атаки "Реала", где Винисиус Жуниор и Родриго. Если первый из них уже давно ходит в статусе звезды, то второй стал опытнее и сейчас находится на очень высоком уровне. Что же будет, если им удастся подписать Килиана Мбаппе уже этим летом? Кто остановит эту команду? В Европе таких команд почти нет.

"Атлетико" в списке претендентов. Фото: "Атлетико"

"Атлетико" можно считать третьей силой в Испании, но в последний сезон команда играла нестабильно.

Первую половину прошлого сезона подопечные Диего Симеоне провалили и были далеки от борьбы за титул. Однако после перерыва на чемпионат мира в Катаре команда заиграла иначе и ее спурт позволил соперничать с "Реалом" за второе место.

Если бы осенью "Атлетико" имел такие результаты как после зимнего перерыва, то команда бы навязала "Барселоне" конкуренцию за чемпионский титул. Поэтому в предстоящем сезоне от Симеоне не стоит ждать осенний провал. Также команда сменила стиль из оборонительного на атакующий, что только прибавит им болельщицкого интереса.

Сосьедад попробует вклиниться в борьбу. Фото: "Реал Сосьедад"

Остальные претенденты

Все, кто ниже третьего места в Ла Лиге, могут как "провалиться", так и "выстрелить" в следующем сезоне. Поэтому очень сложно определить вреди них команду с чемпионскими амбициями. Возможно, их нет ни у кого, но есть фавориты, имеющие хороший состав и тренера для достижения успеха.

В первую очередь мы выделим четвертую команду прошлого сезона "Реал Сосьедад". Несмотря на отвлеченность клуба на Лигу чемпионов, для борьбы на двух фронтах у них есть сбитый состав, костяк которого составляют: Микель Ойарсабаль, Микель Мерино, Робен Ле Норман, Такефуса Кубо и Александр Серлот.

В той ситуации, в которую попал "Сосьедад", они обязаны навязать борьбу фаворитам. Главное в этом — отсутствие эпидемий травм среди лидеров, поскольку скамейка запасных коротковата.

"Желтая субмарина" готовится к сезону. Фото: "Вильярреал"

Последней командой в списке претендентов назовем "Вильярреал". "Желтая Субмарина" постоянно занимает места в зоне еврокубков, обыгрывает лидеров, но им не хватает ресурсов.

"Вильярреал" — не богатый клуб для громких трансферов и поэтому они уделяют больше внимания работе академии и точечной селекции. Такое развитие дел пока не позволяет конкурировать с "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико". Также "желтая субмарина" чаще продает игроков и пока так продолжается, то шансы на титул очень малы.

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы.

Футболистка разделась на поле во время празднования гола.

Известный футболист сыграл матч с камерой на груди: уникальное видео.

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.

"Манчестер Юнайтед" предложил за известного форварда огромные деньги.