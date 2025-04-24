Вінісіус може покинути Реал — Перес хоче замінити його на Голанда

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" спантеличені ситуацією з Вінісіусом Жуніором. Клуб близький до того, що головна зірка команди не продовжить контракт.

Про проблеми в перемовинах з футболістом та його можливу заміну повідомив портал The Athletic.

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Хто замінить Вінісіуса в "Реалі"

За інформацією джерел в клубі, керівництво мадридців вважають, що підписання нової угоди з гравцем є питанням майже вирішеним. При цьому, йому й за старим контрактом грати ще до літа 2027 року.

Проте оточення футболіста спростовує заяви з клуба, оскільки їх не влаштовує зарплата гравця. Вони наполягають на 30 мільйонах євро на рік, що в два рази більше 15 мільйонів, які бразилець отримує наразі.

Інтерес клубів із Саудівської Аравії, які раніше пропонували захмарні суми за трансфер Вінісіуса, останнім часом знизився. Однак, якщо бразилець покине клуб, то йому зроблять пропозицію

Президент "Реала" Флорентіно Перес бачить ідеальною заміною Вінісіусу норвезького центрфорварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда.

У сезоні 2024/25 років Вінісіус провів 46 матчів, забив 20 голів і віддав 14 асистів, залишаючись ключовою зіркою команди попри прихід Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, легендарний "Манчестер Юнайтед" хоче запросити відомо гравця, щоб повернути команду на колишній рівень.

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