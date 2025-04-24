Винисиус может покинуть Реал — Перес хочет заменить его на Холанда

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" озадачены ситуацией с Винисиусом Жуниором. Клуб близок к тому, что главная звезда команды не продлит контракт.

О проблемах в переговорах с футболистом и его возможной замене сообщил портал The Athletic.

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Кто заменит Винисиуса в "Реале"

По информации источников в клубе, руководство мадридцев считают, что подписание нового соглашения с игроком является вопросом почти решенным. При этом, ему и по старому контракту играть еще до лета 2027 года.

Однако окружение футболиста опровергает заявления из клуба, поскольку их не устраивает зарплата игрока. Они настаивают на 30 миллионах евро в год, что в два раза больше 15 миллионов, которые бразилец получает сейчас.

Интерес клубов из Саудовской Аравии, которые ранее предлагали заоблачные суммы за трансфер Винисиуса, в последнее время снизился. Однако, если бразилец покинет клуб, то ему сделают предложение

Президент "Реала" Флорентино Перес видит идеальной заменой Винисиусу норвежского центрфорварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В сезоне 2024/25 годов Винисиус провел 46 матчей, забил 20 голов и отдал 14 ассистов, оставаясь ключевой звездой команды несмотря на приход Килиана Мбаппе.

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