Реал хоче перехопити Ніко Вільямса у Барселони

Ніко Вільямс під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Літнє трансферне вікно в Іспанії обіцяє бути по-справжньому спекотним. Мадридський "Реал" та каталонська "Барселона" збираються підписати зірок, щоб зміцнити склад перед сезоном 2025/2026.

Обидва іспанські гранди претендують на одного й того самого футболіста, повідомляє Diario AS.

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Йдеться про 22-річного флангового нападника "Атлетика" Ніко Вільямса. За інформацією іспанських джерел, "Реал" готовий виплатити клаусулу в розмірі 58 мільйонів євро — саме стільки закладено в його контракті.

Вільямс давно перебуває в шорт-листі "Барселони". Каталонці стежать за ним уже не перший сезон і хотіли б бачити його в складі команди. За трансфер активно виступає і Ламін Ямаль — зірка "Барси" і близький друг Ніко по збірній Іспанії. Однак фінансова ситуація поки що заважає "блаугранас" зробити вирішальний крок.

Ніко Вільямс обігрує суперника. Фото: Reuters/Vincent West

Хто такий Ніко Вільямс

Один із найяскравіших молодих футболістів Ла-Ліги в сезоні 2024/2025 провів 44 матчі за "Атлетік", забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Завдяки своїй швидкості, техніці та універсальності він може грати на обох флангах атаки.

Крім того, Ніко став чемпіоном Європи 2024 року в складі збірної Іспанії. Він забив важливий гол у фіналі турніру та увійшов до символічної збірної чемпіонату. Контракт футболіста з "Атлетиком" діє до 2027 року, але його клаусула робить перехід у "Реал" реальною загрозою для "Барселони".

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