Реал хочет перехватить Нико Уильямса у Барселоны

Нико Уильямс во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Летнее трансферное окно в Испании обещает быть по-настоящему жарким. Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" собираются подписать звезд, чтобы укрепить состав перед сезоном 2025/2026.

Об испанских гранда претендуют на одного и того же футболиста, сообщает Diario AS.

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Речь идет о 22-летнем фланговом нападающем "Атлетика" Нико Уильямсе. По информации испанских источников, "Реал" готов выплатить клаусулу в размере 58 миллионов евро — именно столько заложено в его контракте.

Уильямс давно находится в шорт-листе "Барселоны". Каталонцы следят за ним уже не первый сезон и хотели бы видеть его в составе команды. За трансфер активно выступает и Ламин Ямаль — звезда "Барсы" и близкий друг Нико по сборной Испании. Однако финансовая ситуация пока мешает "блаугране" сделать решающий шаг.

Нико Уильямс обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Vincent West

Кто такой Нико Уильямс

Один из самых ярких молодых футболистов Ла Лиги в сезоне 2024/2025 провел 44 матча за "Атлетик", забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Благодаря своей скорости, технике и универсальности он может играть на обоих флангах атаки.

Кроме того, Нико стал чемпионом Европы 2024 года в составе сборной Испании. Он забил важный гол в финале турнира и вошел в символическую сборную чемпионата. Контракт футболиста с "Атлетиком" действует до 2027 года, но его клаусула делает переход в "Реал" реальной угрозой для "Барселоны".

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