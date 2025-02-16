Реал — Манчестер Сіті: цікаві факти про Пепа Гвардіолу

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Phil Noble

У середу, 19 лютого, відбудеться матч-відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті". Поєдинок прийматиме стадіон "Сантьяго Бернабеу".

У першому матчі "Манчестер Сіті" на останніх хвилинах втратив не тільки перемогу, але й нічию, пише портал Новини.LIVE.

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Тепер наставнику англійського клубу Пепу Гвардіолі доведеться придумувати ходи, які допоможуть відігратися. Він цілком може це зробити, оскільки був та залишається одним із найкращих тренерів планети.

Про нього зараз поговоримо детальніше. Про деякі факти, які наочно демонструють особистість каталонця.

Факт 1. Гвардіола грав за дві збірні

У Хосепа Гвардіоли була прекрасна кар'єра гравця. Одним із цікавих її епізодів є те, що він встиг зіграти за дві збірні — за збірну Іспанії та збірну Каталонії.

У останньої немає статусу члена ФІФА, проте це не завадило Гвардіолі зіграти за неї сім поєдинків. За збірну Іспанії він відіграв 47 матчів.

Факт 2. Гвардіола придумав "тіки-таку"

Пеп Гвардіола не був тренером, який придумав саму тактику, засновану на володінні м'ячем. Він просто довів саму ідею майже до досконалості, і його стиль був названий "тіки-така".

На певному етапі це було шокуюче для суперників "Барселони", яка за допомогою цього стилю почала брати практично всі трофеї, до яких могла дотягнутись.

Зокрема, "Барселона" у перший же сезон під керівництвом Гвардіоли виграла Ла Лігу, Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів. Вона стала першим іспанським клубом, якому вдалося зробити так званий "требл".

Факт 3. До речі, про "требл"

Пеп Гвардіола став першим тренером, якому вдалося здобути два "требла" за кар'єру.

Другий "требл" йому "підкорився" з "Манчестер Сіті". У сезоні 22/23 він виграв разом з "городянами" АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

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