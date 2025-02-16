Реал — Манчестер Сити: интересные факты о Пепе Гвардиоле

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Phil Noble

В среду, 19 февраля, состоится ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити". Поединок будет принимать стадион "Сантьяго Бернабеу".

В первом матче "Манчестер Сити" на последних минутах упустил не только победу, но и ничью, пишет портал Новини.LIVE.

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Теперь наставнику английского клуба Пепу Гвардиоле придется придумывать ходы, которые помогут отыграться. Он вполне может это сделать, поскольку был и остается одним из лучших тренеров планеты.

О нем сейчас поговорим подробнее. О некоторых фактах, которые наглядно демонстрируют личность каталонца.

Факт 1. Гвардиола играл за две сборные

У Хосепа Гвардиолы была прекрасная карьера игрока. Одним из интересных ее эпизодов является то, что он успел сыграть за две сборные — за сборную Испании и сборную Каталонии.

У последней нет статуса члена ФИФА, однако это не помешало Гвардиоле сыграть за нее семь поединков. За сборную Испании он отыграл 47 матчей.

Факт 2. Гвардиола придумал "тики-таку"

Пеп Гвардиола не был тренером, который придумал саму тактику, основанную на владении мячом. Он просто довел саму идею почти до совершенства, и его стиль был назван "тики-така".

На определенном этапе это было шокирующим для соперников "Барселоны", которая с помощью этого стиля начала брать практически все трофеи, до которых могла дотянуться.

В частности, "Барселона" в первый же сезон под руководством Гвардиолы выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Она стала первым испанским клубом, которому удалось сделать так называемый "требл".

Факт 3. Кстати, о "требле"

Пеп Гвардиола стал первым тренером, которому удалось получить два "требла" за карьеру.

Второй "требл" ему "покорился" с "Манчестер Сити". В сезоне 22/23 он выиграл вместе с "горожанами" АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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