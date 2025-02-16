Реал — Манчестер Сити: интересные факты о Пепе Гвардиоле

Реал — Манчестер Сити: три факта о Пепе Гвардиоле
В среду, 19 февраля, состоится ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити". Поединок будет принимать стадион "Сантьяго Бернабеу".
В первом матче "Манчестер Сити" на последних минутах упустил не только победу, но и ничью, пишет портал Новини.LIVE.
Теперь наставнику английского клуба Пепу Гвардиоле придется придумывать ходы, которые помогут отыграться. Он вполне может это сделать, поскольку был и остается одним из лучших тренеров планеты.
О нем сейчас поговорим подробнее. О некоторых фактах, которые наглядно демонстрируют личность каталонца.
Факт 1. Гвардиола играл за две сборные
У Хосепа Гвардиолы была прекрасная карьера игрока. Одним из интересных ее эпизодов является то, что он успел сыграть за две сборные — за сборную Испании и сборную Каталонии.
У последней нет статуса члена ФИФА, однако это не помешало Гвардиоле сыграть за нее семь поединков. За сборную Испании он отыграл 47 матчей.
Факт 2. Гвардиола придумал "тики-таку"
Пеп Гвардиола не был тренером, который придумал саму тактику, основанную на владении мячом. Он просто довел саму идею почти до совершенства, и его стиль был назван "тики-така".
На определенном этапе это было шокирующим для соперников "Барселоны", которая с помощью этого стиля начала брать практически все трофеи, до которых могла дотянуться.
В частности, "Барселона" в первый же сезон под руководством Гвардиолы выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Она стала первым испанским клубом, которому удалось сделать так называемый "требл".
Факт 3. Кстати, о "требле"
Пеп Гвардиола стал первым тренером, которому удалось получить два "требла" за карьеру.
Второй "требл" ему "покорился" с "Манчестер Сити". В сезоне 22/23 он выиграл вместе с "горожанами" АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Напомним, игрок киевского "Динамо" продлил контракт с клубом, киевляне выставили на него высокий ценник.
Украинский футболист хочет получить гражданство Испании, он объяснил причину этого решения.
Потенциальный новичок "Динамо" может отказаться от трансфера из-за позиции его мамы.
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что может приготовить дома.
Читайте Новини.LIVE!