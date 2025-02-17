Реал Мадрид — Манчестер Сіті: скільки коштують гравці Анчелотті та Гвардіоли

Реал — Манчестер Сіті: у якої команди дорожчий склад
Матч Ліги чемпіонів "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться вже у середу, 19 лютого. Перший поєдинок між цими командами виправдав звання центрального на цьому етапі турніру.
"Манчестер Сіті" у домашньому поєдинку на останніх хвилинах примудрився втратити не тільки перемогу, але й нічию, сам матч завершився з рахунком 3:2 на користь іспанського клубу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Напередодні матчу-відповіді порівняємо склади обох топ-команд. Саме найдорожчі гравці, як правило, стають важливими факторами у здобутті перемоги в подібних протистояннях.
"Реал" Мадрид
Загальна вартість складу іспанського клубу, за даними Transfermarkt, становить 1,23 млрд євро.
Тріо найдорожчих гравців "Реала" — Вінісіус Жуніор (200 мільйонів євро), Джуд Беллінгем (180 мільйонів євро), Кіліан Мбаппе (160 мільйонів євро).
Найдешевший гравець основного складу - центральний захисник Хесус Вальєхо (1 мільйон євро).
"Манчестер Сіті"
Загальна вартість складу англійського клубу, за даними Transfermarkt, становить 1,3 млрд євро.
Тріо найдорожчих гравців "Манчестер Сіті" — Ерлінд Голанд (200 мільйонів євро), Філ Фоден (140 мільйонів євро) та Родрі (130 мільйонів євро).
Найдешевший гравець основного складу — воротар Стефан Ортега (9 мільйонів євро).
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