Реал Мадрид — Манчестер Сіті: скільки коштують гравці Анчелотті та Гвардіоли

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті та гравець "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Phil Noble

Матч Ліги чемпіонів "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться вже у середу, 19 лютого. Перший поєдинок між цими командами виправдав звання центрального на цьому етапі турніру.

"Манчестер Сіті" у домашньому поєдинку на останніх хвилинах примудрився втратити не тільки перемогу, але й нічию, сам матч завершився з рахунком 3:2 на користь іспанського клубу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Напередодні матчу-відповіді порівняємо склади обох топ-команд. Саме найдорожчі гравці, як правило, стають важливими факторами у здобутті перемоги в подібних протистояннях.

"Реал" Мадрид

Загальна вартість складу іспанського клубу, за даними Transfermarkt, становить 1,23 млрд євро.

Тріо найдорожчих гравців "Реала" — Вінісіус Жуніор (200 мільйонів євро), Джуд Беллінгем (180 мільйонів євро), Кіліан Мбаппе (160 мільйонів євро).

Найдешевший гравець основного складу - центральний захисник Хесус Вальєхо (1 мільйон євро).

"Манчестер Сіті"

Загальна вартість складу англійського клубу, за даними Transfermarkt, становить 1,3 млрд євро.

Тріо найдорожчих гравців "Манчестер Сіті" — Ерлінд Голанд (200 мільйонів євро), Філ Фоден (140 мільйонів євро) та Родрі (130 мільйонів євро).

Найдешевший гравець основного складу — воротар Стефан Ортега (9 мільйонів євро).

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