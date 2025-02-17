Реал Мадрид — Манчестер Сити: сколько стоят игроки Анчелотти и Гвардиолы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти и игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Phil Noble

Матч Лиги чемпионов "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" состоится уже в среду, 19 февраля. Первый поединок между этими командами оправдал звание центрального на этом этапе турнира.

"Манчестер Сити" в домашнем поединке на последних минутах умудрился упустить не только победу, но и ничью, сам матч завершился со счетом 3:2 в пользу испанского клуба, сообщает портал Новини.LIVE.

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Накануне ответного матча сравним составы обеих топ-команд. Именно самые дорогие игроки, как правило, становятся важными факторами в одержании победы в подобных противостояниях.

"Реал" Мадрид

Общая стоимость состава испанского клуба, по данным Transfermarkt, составляет 1,23 млрд евро.

Трио самых дорогих игроков "Реала" — Винисиус Жуниор (200 миллионов евро), Джуд Беллингем (180 миллионов евро), Килиан Мбаппе (160 миллионов евро).

Самый дешевый игрок основного состава — центральный защитник Хесус Вальехо (1 миллион евро).

"Манчестер Сити"

Общая стоимость состава английского клуба, по данным Transfermarkt, составляет 1,3 млрд евро.

Трио самых дорогих игроков "Манчестер Сити" — Эрлинд Холанд (200 миллионов евро), Фил Фоден (140 миллионов евро) и Родри (130 миллионов евро).

Самый дешевый игрок основного состава — вратарь Стефан Ортега (9 миллионов евро).

Напомним, в субботу, 22 февраля состоится бой Дюбуа — Паркер. Портал Новини.LIVE будет вести прямую трансляцию поединка.

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