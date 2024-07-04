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Реал офіційно представить Мбаппе на грандіозному шоу — відома дата

4 липня 2024 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал готує масштабну презентацію Мбаппе — відома дата
Кіліан Мбаппе та тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який перед Євро-2024 перейшов у "Реал", незабаром буде офіційно представлений футболістом мадридської команди.

"Королівський клуб" готує масштабну презентацію нового форварда, повідомляє Diario AS.

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Кіліан Мбаппе пішов із "ПСЖ" місяць тому. Форвард підписав п'ятирічний контракт з "Реалом", але так і не був представлений футболістом мадридської команди. Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес незабаром подарує уболівальникам свято за участю капітана збірної Франції.

Якою буде презентація Мбаппе

"Реал" офіційно призначив презентацію 25-річного форварда на 16 червня незалежно від того, як далеко зайдуть "триколірні" на Євро-2024. На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" влаштують шоу, якого арена не бачила навіть під час виступу співачки Тейлор Свіфт.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе на Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

На полі встановлять спеціальну трибуну, з боків якої декілька гармат випускатимуть вогняні вихлопи. Мбаппе вперше продемонструє футболку зі своїм прізвищем та "дев'яткою" на спині.

Очікується, що цього дня на стадіон чинних чемпіонів Іспанії прийдуть 80 тисяч уболівальників.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

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спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам

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