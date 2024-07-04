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Реал официально представит Мбаппе на грандиозном шоу — известна дата

4 июля 2024 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал готовит масштабную презентацию Мбаппе — известна дата
Килиан Мбаппе и тренер сборной Франции Дидье Дешам. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который перед Евро-2024 перешел в "Реал", скоро будет официально представлен в качестве футболиста мадридской команды.

"Королевский клуб" готовит масштабную презентацию нового форварда, сообщает Diario AS

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Килиан Мбаппе ушел из "ПСЖ" месяц назад. Форвард подписал пятилетний контракт с "Реалом", но так и не был представлен в качестве футболиста мадридской команды. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес вскоре подарит болельщикам праздник с участием капитана сборной Франции. 

Какой будет презентация Мбаппе 

"Реал" официально назначил презентацию 25-летнего форварда на 16 июня вне зависимости от того, как далеко зайдут "трехцветные" на Евро-2024. На стадионе "Сантьяго Бернабеу" устроят шоу, которого арена не видела даже во время выступления певицы Тейлор Свифт. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

На поле установят специальную трибуну, по бокам которой несколько пушек будут выпускать огненные выхлопы. Мбаппе впервые продемонстрирует футболку со своей фамилией и "девяткой" на спине. 

Ожидается, что в этот день на стадион действующих чемпионов Испании придут 80 тысяч болельщиков. 

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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