Реал готовит масштабную презентацию Мбаппе — известна дата

Реал официально представит Мбаппе на грандиозном шоу — известна дата
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который перед Евро-2024 перешел в "Реал", скоро будет официально представлен в качестве футболиста мадридской команды.
"Королевский клуб" готовит масштабную презентацию нового форварда, сообщает Diario AS.
Килиан Мбаппе ушел из "ПСЖ" месяц назад. Форвард подписал пятилетний контракт с "Реалом", но так и не был представлен в качестве футболиста мадридской команды. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес вскоре подарит болельщикам праздник с участием капитана сборной Франции.
Какой будет презентация Мбаппе
"Реал" официально назначил презентацию 25-летнего форварда на 16 июня вне зависимости от того, как далеко зайдут "трехцветные" на Евро-2024. На стадионе "Сантьяго Бернабеу" устроят шоу, которого арена не видела даже во время выступления певицы Тейлор Свифт.
На поле установят специальную трибуну, по бокам которой несколько пушек будут выпускать огненные выхлопы. Мбаппе впервые продемонстрирует футболку со своей фамилией и "девяткой" на спине.
Ожидается, что в этот день на стадион действующих чемпионов Испании придут 80 тысяч болельщиков.
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