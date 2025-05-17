Реал підписав Діна Гейзена з Борнмута за 50 мільйонів

Реал оголосив про трансфер партнера Забарного
Мадридський "Реал" оформив перший великий "літній" трансфер. Натомість "Борнмут" заробив величезні кошти.
В мадридському "Реалі" повідомили про трансфер центрального захисника "Борнмута" Діна Гейзена.
"Реал" підсилив центр захисту
"Реал" заплатив за 20-річного іспанського центрального захисника 50 мільйонів фунтів — офіційна сума клаусули.
Контракт Гейзена з "Реалом" розрахований на п’ять років — до 30 червня 2030 року.
У мадридському клубі платитимуть футболісту дев’ять мільйонів євро в рік.
Зазначимо, що "Борнмут" купив Гейзена влітку 2024 року з "Ювентуса" за 15 мільйонів фунтів і разом з Іллею Забарним він відразу сформував пару основних центрбеків.
У сезоні 2024/2025 років Гейзен зіграв 34 матчі в усіх турнірах, де забив три м’ячі та віддав одну гольову передачу.
Гейзен приєднається до "Реалу" після відкриття трансферного вікна.
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