Реал підписав Діна Гейзена з Борнмута за 50 мільйонів

Дін Гейзен. Фото: "Борнмут"

Мадридський "Реал" оформив перший великий "літній" трансфер. Натомість "Борнмут" заробив величезні кошти.

В мадридському "Реалі" повідомили про трансфер центрального захисника "Борнмута" Діна Гейзена.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення "Реалу". Фото: скриншот

"Реал" підсилив центр захисту

"Реал" заплатив за 20-річного іспанського центрального захисника 50 мільйонів фунтів — офіційна сума клаусули.

Контракт Гейзена з "Реалом" розрахований на п’ять років — до 30 червня 2030 року.

У мадридському клубі платитимуть футболісту дев’ять мільйонів євро в рік.

"Борнмут" підтвердив трансфер. Фото: скриншот

Зазначимо, що "Борнмут" купив Гейзена влітку 2024 року з "Ювентуса" за 15 мільйонів фунтів і разом з Іллею Забарним він відразу сформував пару основних центрбеків.

У сезоні 2024/2025 років Гейзен зіграв 34 матчі в усіх турнірах, де забив три м’ячі та віддав одну гольову передачу.

Гейзен приєднається до "Реалу" після відкриття трансферного вікна.

Нагадаємо, Маріно Пушич заявив, що хоче піти з донецького "Шахтаря".

Перед важливою грою з "Міланом" "Рома" залишилась без Артема Довбика.

Дружина лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка розповіла, як дізналася про вагітність.

У 40-річного португальця Кріштіану Роналду виникли проблеми й тому він наразі не грає — це не через травму.