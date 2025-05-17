Реал подписал Дина Гейзена из Борнмута за 50 миллионов

Дин Гейзен. Фото: "Борнмут"

Мадридский "Реал" оформил первый крупный "летний" трансфер. Зато "Борнмут" заработал огромные средства.

В мадридском "Реале" сообщили о трансфере центрального защитника "Борнмута" Дина Гейзена.

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Сообщение "Реала". Фото: скриншот

"Реал" усилил центр защиты

"Реал" заплатил за 20-летнего испанского центрального защитника 50 миллионов фунтов — официальная сумма клаусулы.

Контракт Гейзена с "Реалом" рассчитан на пять лет — до 30 июня 2030 года.

В мадридском клубе будут платить футболисту девять миллионов евро в год.

"Борнмут" подтвердил трансфер. Фото: скриншот

Отметим, что "Борнмут" купил Гейзена летом 2024 года из "Ювентуса" за 15 миллионов фунтов и вместе с Ильей Забарным он сразу сформировал пару основных центрбеков.

В сезоне 2024/2025 годов Гейзен сыграл 34 матча во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Гейзен присоединится к "Реалу" после открытия трансферного окна.

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