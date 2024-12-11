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Реал Сосьєдад — Динамо — де і коли дивитися матч

11 грудня 2024 12:07
Станіслав Костюк - Редактор
Реал Сосьєдад — Динамо — де і коли дивитись матч Ліги Європи
Володимир Бражко та Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" спробує набрати свої перші очки в основному турнірі Ліги Європи. Новим суперником української команди стане іспанський "Реал Сосьєдад".

Поєдинок Ліги Європи буде доступним для перегляду і в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Георгій Бущан
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба "Динамо"

Де і коли дивитися матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо"

У четвер, 12 грудня, "Динамо" зіграє у Лізі Європи з "Реалом Сосьєдадом". О 22:00 команди виведе на поле стадіону "Аноета" головний суддя з Німеччини Харм Осмерс.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч Ліги Європи "Реал Сосьєдад" — "Динамо" онлайн у прямому ефірі. Офіційним транслятором поєдинків Ліги Європи в країні є медіасервіс Megogo за наявності підписок "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Мікель Оярсабаль
Лідер іспанської команди Мікель Оярсабаль. Фото: instagram.com/mikel10oyar/

"Реал Сосьєдад" у попередніх матчах здобув дві перемоги при двох поразках та одній нічиїй. Команда Іманоля Альгуасіля посідає 16 місце у турнірній таблиці Ліги Європи.

"Динамо" посідає останнє, 36 місце у "турнірку". Команда Олександра Шовковського забила лише один гол та пропустила 12 м'ячів.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" може запросити до команди досвідченого бразильського захисника.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Реал Сосьєдад

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