Реал Сосьедад — Динамо — где и когда смотреть матч Лиги Европы

Владимир Бражко и Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" попытается набрать свои первые очки в основном турнире Лиги Европы. Новым соперником украинской команды станет испанский "Реал Сосьедад".

Поединок Лиги Европы будет доступен для просмотра и в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где и когда смотреть матч "Реал Сосьедад" — "Динамо"

В четверг, 12 декабря, "Динамо" сыграет в Лиге Европы с "Реалом Сосьедадом". В 22:00 команды выведет на поле стадиона "Аноэта" главный судья из Германии Харм Осмерс.

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" — "Динамо" онлайн в прямом эфире. Официальным транслятором поединков Лиги Европы в стране является медиа сервис Megogo при наличии подписок "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Лидер испанской команды Микель Оярсабаль. Фото: instagram.com/mikel10oyar/

"Реал Сосьедад" в предыдущих матчах одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей. Команда Иманоля Альгуасиля занимает 16 место в турнирной таблице Лиги Европы.

"Динамо" занимает последнее, 36 место в "турнирке". Команда Александра Шовковского забила только один гол и пропустила 12 мячей.

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