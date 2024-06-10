Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал відмовився грати на турнірі, який мав стати кращим за Лігу чемпіонів arrow

Реал відмовився грати на турнірі, який мав стати кращим за Лігу чемпіонів

10 червня 2024 13:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Реал Мадрид відмовився грати на клубному чемпіонаті світу ФІФА
Карло Анчелотті на пресконференції. Фото: Reuters
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" не виступатиме на новоствореному клубному чемпіонаті світу. Цей турнір був основним проєктом ФІФА.

Про небажання грати на турнірі заявив головний тренер "Реала" Карло Анчелотті, слова якого навів портал AS.

Читайте також:
Карло Анчелотті
Тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Pablo Morano

"Реалу" не вистачає призових

Анчелотті зробив заяву, яка може вплинути на проведення турніру та участь у ньому європейських клубів.

Новий турнір у ФІФА планують провести влітку 2025 року в США. Одним з учасників мав стати "Реал" як переможець Ліги чемпіонів.

За словами Анчелотті, ФІФА дає клубу за весь турнір 20 млн євро, тоді як "Реал" заробляє ці кошти за один матч.

Анчелотті вважає, що деякі клуби наслідуватимуть їхній приклад і також відмовляться від участі в клубному чемпіонаті світу.

"ФІФА можна забути про турнір. Футболісти та клуби не поїдуть на цей турнір. Один матч "Реала" приносить 20 мільйонів, тоді як ФІФА пропонує таку суму за весь турнір. У чому ж вигода? Як і ми, деякі клуби відмовляться від участі", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо. 

"Шахтар" найближчим часом підпише зірку бразильського клубу.

"Мілан" більше не зацікавлений в послугах Довбика.

Луніна передумав купувати триразовий переможець Ліги чемпіонів.

"Реал" приготував 150 млн євро за ще одну зірку футболу — про кого йдеться. 

Карло Анчелотті
Реал Мадрид
ФІФА
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку