Реал Мадрид відмовився грати на клубному чемпіонаті світу ФІФА

Карло Анчелотті на пресконференції. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" не виступатиме на новоствореному клубному чемпіонаті світу. Цей турнір був основним проєктом ФІФА.

Про небажання грати на турнірі заявив головний тренер "Реала" Карло Анчелотті, слова якого навів портал AS.

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"Реалу" не вистачає призових

Анчелотті зробив заяву, яка може вплинути на проведення турніру та участь у ньому європейських клубів.

Новий турнір у ФІФА планують провести влітку 2025 року в США. Одним з учасників мав стати "Реал" як переможець Ліги чемпіонів.

За словами Анчелотті, ФІФА дає клубу за весь турнір 20 млн євро, тоді як "Реал" заробляє ці кошти за один матч.

Анчелотті вважає, що деякі клуби наслідуватимуть їхній приклад і також відмовляться від участі в клубному чемпіонаті світу.

"ФІФА можна забути про турнір. Футболісти та клуби не поїдуть на цей турнір. Один матч "Реала" приносить 20 мільйонів, тоді як ФІФА пропонує таку суму за весь турнір. У чому ж вигода? Як і ми, деякі клуби відмовляться від участі", — сказав Анчелотті.

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