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Реал отказался играть на турнире, который должен был стать лучше Лиги чемпионов

10 июня 2024 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Реал Мадрид отказался играть на клубном чемпионате мира ФИФА
Карло Анчелотти во время пресс-конференции. Фото: Reuters
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Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" не будет выступать на новосозданном клубном чемпионате мира. Этот турнир был основным новым проектом ФИФА.

О нежелании играть на турнире заявил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, слова которого привел портал AS.

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Тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Pablo Morano

"Реалу" не хватает призовых

Анчелотти сделал заявление, которое может повлиять на проведение турнира и участие в нем европейских клубов.

Новый турнир в ФИФА планируют провести летом 2025 года в США. Одним из участников должен был стать "Реал" как победитель Лиги чемпионов.

По словам Анчелотти, ФИФА дает клубу за весь турнир 20 млн евро, тогда как "Реал" зарабатывает эти средства за один матч.

Анчелотти считает, что некоторые клубы последуют их примеру и также откажутся от участия в клубном чемпионате мира.

"ФИФА можно забыть о турнире. Футболисты и клубы не поедут на этот турнир. Один матч "Реала" приносит 20 миллионов, тогда как ФИФА предлагает такую сумму за весь турнир. В чем же выгода? Как и мы, некоторые клубы откажутся от участия", — сказал Анчелотти.

Напомним, Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

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Карло Анчелотти
Реал Мадрид
ФИФА
футбол

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