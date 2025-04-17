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Реал вийде на трансферний ринок для посилення чотирьох позицій

17 квітня 2025 21:14
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Реал готує літню перебудову складу після вильоту з Ліги чемпіонів
Гравці "Реала" в матчі ЛЧ. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У мадридському "Реалі" після вильоту з Ліги чемпіонів збираються серйозно посилити команду влітку. Керівництво клубу розуміє, де необхідні нові гравці.

У рамках своєї трансферної кампанії в "Реалі" мають намір уникнути помилок останніх трансферних вікон, повідомляє COPE.

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Де "Реалу" потрібне посилення

Джерело повідомило, що Мадрид планує посилити позицію лівого захисника, на яку розглядався гравець збірної Канади з "Баварії" Альфонсо Девіс, але той продовжив контракт із мюнхенцями.

"Реал" хоче придбати нового центрального захисника. Гравці на цих позиціях часто підводили команду в поточному сезоні.

Клуб хоче купити гравця в центр півзахисту, але посилення цієї позиції залежить від того, чи залишить клуб будь-хто з нинішніх гравців.

Також "Реал" розраховує отримати влітку правого захисника "Ліверпуля" Трента Александер-Арнольда. Після травми Дані Карвахаля ця позиція дуже проблемна для мадридців.

Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета відзначив успіх команди в Мадриді.

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