Реал готовит летнюю перестройку состава после вылета из Лиги чемпионов

Реал выйдет на трансферный рынок для усиления четырех позиций
В мадридском "Реале" после вылета из Лиги чемпионов собираются серьезно усилить команду летом. Руководство клуба понимает, где необходимы новые игроки.
В рамках своей трансферной кампании в "Реала" намерены избежать ошибок последних трансферных окон, сообщает COPE.
Где "Реалу" нужно усиление
Источник сообщил, что Мадрид планирует усилить позицию левого защитника, на которую рассматривался игрок сборной Канады из "Баварии" Альфонсо Дэвис, но тот продлил контракт с мюнхенцами.
"Реал" хочет приобрести нового центрального защитника. Игроки на этих позициях часто подводили команду в текущем сезоне.
Клуб хочет купить игрока в центр полузащиты, но усиление этом позиции зависит от того, покинет ли клуб кто-либо из нынешних игроков.
Также "Реал" рассчитывает получить летом правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда. После травмы Дани Карвахаля эта позиция очень проблемная для мадридцев.
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