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Реал выйдет на трансферный рынок для усиления четырех позиций

17 апреля 2025 21:14
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Реал готовит летнюю перестройку состава после вылета из Лиги чемпионов
Игроки "Реала" в матче ЛЧ. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В мадридском "Реале" после вылета из Лиги чемпионов собираются серьезно усилить команду летом. Руководство клуба понимает, где необходимы новые игроки.

В рамках своей трансферной кампании в "Реала" намерены избежать ошибок последних трансферных окон, сообщает COPE.

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Игроки Реала
Мбаппе отримав травму в матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Где "Реалу" нужно усиление

Источник сообщил, что Мадрид планирует усилить позицию левого защитника, на которую рассматривался игрок сборной Канады из "Баварии" Альфонсо Дэвис, но тот продлил контракт с мюнхенцами.

"Реал" хочет приобрести нового центрального защитника. Игроки на этих позициях часто подводили команду в текущем сезоне.

Клуб хочет купить игрока в центр полузащиты, но усиление этом позиции зависит от того, покинет ли клуб кто-либо из нынешних игроков.

Также "Реал" рассчитывает получить летом правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда. После травмы Дани Карвахаля эта позиция очень проблемная для мадридцев.

Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил успех команды в Мадриде.

В мадридском "Реале" приняли решение об уходе Карло Анчелотти.

Вратарь мадридцев Тибо Куртуа назвал виновных за поражение от "Арсенала".

Ламин Ямал разозлился на "Барселону", которая не подписала его друга.

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