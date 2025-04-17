Реал готовит летнюю перестройку состава после вылета из Лиги чемпионов

Игроки "Реала" в матче ЛЧ. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" после вылета из Лиги чемпионов собираются серьезно усилить команду летом. Руководство клуба понимает, где необходимы новые игроки.

В рамках своей трансферной кампании в "Реала" намерены избежать ошибок последних трансферных окон, сообщает COPE.

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Где "Реалу" нужно усиление

Источник сообщил, что Мадрид планирует усилить позицию левого защитника, на которую рассматривался игрок сборной Канады из "Баварии" Альфонсо Дэвис, но тот продлил контракт с мюнхенцами.

"Реал" хочет приобрести нового центрального защитника. Игроки на этих позициях часто подводили команду в текущем сезоне.

Клуб хочет купить игрока в центр полузащиты, но усиление этом позиции зависит от того, покинет ли клуб кто-либо из нынешних игроков.

Также "Реал" рассчитывает получить летом правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда. После травмы Дани Карвахаля эта позиция очень проблемная для мадридцев.

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