Реал знайшов заміну Модрічу: Барелла з Інтера може переїхати до Мадриду

Лука Модріч на тренуванні. Фото: "Реал"

У мадридському "Реалі" готуються до відходу легендарного хорватського центрального півзахисника Луки Модріча. У клубі вже знайшли кимось замінити власника "Золотого м'яча".

Заміну знайшли у чемпіонаті Італії, повідомив портал Elgoldigital.

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Хто замінить легендарного Модріча

За інформацією джерела, Модріч, нібито, хоче залишити "Реал" наступного літа, коли в нього закінчиться контракт. При цьому сторони розуміють, що немає сенсу пролонгувати договір.

"Реал" влітку намагатиметься вийти на трансферний ринок та спробує замінити Модріча. На цю мить найбільш пріоритетним варіантом для цього завдання є півзахисник міланського "Інтера" та збірної Італії Ніколо Барелла.

Ніколо Барелла. Фото: Reuters

"Інтер" готовий продати свого лідера не менш як за 80 млн євро. При цьому у "Реалі" виникли фінансові проблеми після переходу Кілліана Мбаппе і тому Флорентіно Перес готовий здійснити цей трансфер за 60 млн євро.

У поточному сезоні у італійської зірки 12 матчів за "Інтер", де він забив м'яч і зробив два асисти.

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