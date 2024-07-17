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Модрич чесно зізнався, чому вирішив залишитися в Реалі

17 липня 2024 21:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Модрич прокоментував продовження контракту з Реалом
Лука Модрич у складі збірної Хорватії на Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse
Валерій Ковалевич - Редактор

Досвідчений хорватський хавбек Лука Модрич підписав новий контракт із мадридським "Реалом". Досвідчений футболіст проведе на "Сантьяго Бернабеу" сезон 2024/2025.

Модрич поділився враженням від нової угоди з "королівським клубом" в інтерв'ю офіційному сайту "Реала".

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Президент "бланкос" Флорентіно Перес та півзахисник команди Лука Модрич потиснули руки після того, як хорват підписав новий контракт із клубом. Термін дії угоди розрахований до літа 2025 року.

Що Модрич сказав про контракт із "Реалом"

Футболіст, якому у вересні виповниться 39 років, є найдосвідченішим гравцем "королівського клубу". Модрич виступає у складі мадридської команди з 2012 року. За цей час він провів на полі 534 поєдинки, у яких забив 39 м'ячів.

Лука Модріч
Лука Модрич у клубному музеї "Реала". Фото: instagram.com/lukamodric10/

Модрич виграв із "Реалом" 26 різних титулів. Разом з ексзахисником команди Начо хорват є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів — він шість разів підіймав над головою цей кубок.

"Моя мрія здійснилася. Я дуже хотів провести в "Реалі" ще один сезон. "Сантьяго Бернабеу" став моїм будинком, я тут щасливий. Я цінуватиму кожен вихід на поле і постараюся принести команді користь", — пояснив Модрич.

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спорт футбол Реал Мадрид Лука Модріч Збірна Хорватії з футболу

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