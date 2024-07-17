Модрич прокоментував продовження контракту з Реалом

Лука Модрич у складі збірної Хорватії на Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Досвідчений хорватський хавбек Лука Модрич підписав новий контракт із мадридським "Реалом". Досвідчений футболіст проведе на "Сантьяго Бернабеу" сезон 2024/2025.

Модрич поділився враженням від нової угоди з "королівським клубом" в інтерв'ю офіційному сайту "Реала".

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Що Модрич сказав про контракт із "Реалом"

Футболіст, якому у вересні виповниться 39 років, є найдосвідченішим гравцем "королівського клубу". Модрич виступає у складі мадридської команди з 2012 року. За цей час він провів на полі 534 поєдинки, у яких забив 39 м'ячів.

Лука Модрич у клубному музеї "Реала". Фото: instagram.com/lukamodric10/

Модрич виграв із "Реалом" 26 різних титулів. Разом з ексзахисником команди Начо хорват є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів — він шість разів підіймав над головою цей кубок.

"Моя мрія здійснилася. Я дуже хотів провести в "Реалі" ще один сезон. "Сантьяго Бернабеу" став моїм будинком, я тут щасливий. Я цінуватиму кожен вихід на поле і постараюся принести команді користь", — пояснив Модрич.

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