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Модрич честно признался, почему решил остаться в Реале

17 июля 2024 21:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Модрич прокомментировал продление контракта с Реалом
Лука Модрич в составе сборной Хорватии на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse
Валерий Ковалевич - Редактор

Опытный хорватский хавбек Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским "Реалом". Опытный футболист проведет на "Сантьяго Бернабеу" сезон 2024/2025. 

Модрич поделился впечатлением от новой сделки с "королевским клубом" в интервью официальному сайту "Реала". 

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Президент "бланкос" Флорентино Перес и полузащитник команды Лука Модрич пожали руки после того, как хорват подписал новый контракт с клубом. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2025 года. 

Что Модрич сказал о контракте с "Реалом" 

Футболист, которому в сентябре исполнится 39 лет, является самым опытным игроком "королевского клуба". Модрич выступает в составе мадридской команды с 2012 года. За это время он провел на поле 534 поединка, в которых забил 39 мячей. 

Лука Модрич
Лука Модрич в клубном музее "Реала". Фото: instagram.com/lukamodric10/

Модрич выиграл с "Реалом" 26 разных титулов. Вместе с экс-защитником Начо хорват является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов — он шесть раз поднимал над головой этот кубок. 

"Моя мечта исполнилась. Я очень хотел провести в "Реале" еще один сезон. "Сантьяго Бернабеу" стал моим домом, я тут счастлив. Я буду ценить каждый выход на поле и постараюсь принести команде пользу", — объяснил Модрич. 

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

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