Модрич прокомментировал продление контракта с Реалом

Лука Модрич в составе сборной Хорватии на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Опытный хорватский хавбек Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским "Реалом". Опытный футболист проведет на "Сантьяго Бернабеу" сезон 2024/2025.

Модрич поделился впечатлением от новой сделки с "королевским клубом" в интервью официальному сайту "Реала".

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Что Модрич сказал о контракте с "Реалом"

Футболист, которому в сентябре исполнится 39 лет, является самым опытным игроком "королевского клуба". Модрич выступает в составе мадридской команды с 2012 года. За это время он провел на поле 534 поединка, в которых забил 39 мячей.

Лука Модрич в клубном музее "Реала". Фото: instagram.com/lukamodric10/

Модрич выиграл с "Реалом" 26 разных титулов. Вместе с экс-защитником Начо хорват является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов — он шесть раз поднимал над головой этот кубок.

"Моя мечта исполнилась. Я очень хотел провести в "Реале" еще один сезон. "Сантьяго Бернабеу" стал моим домом, я тут счастлив. Я буду ценить каждый выход на поле и постараюсь принести команде пользу", — объяснил Модрич.

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