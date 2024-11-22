Реал нашел замену Модричу: Барелла из Интера может переехать в Мадрид

Лука Модрич на тренировке. Фото: "Реал"

В мадридском "Реале" готовятся к уходу легендарного хорватского центрального полузащитника Луки Модрича. В клубе уже нашли кем заменить владельца "Золотого мяча".

Замену нашли в чемпионате Италии, сообщил портал Elgoldigital.

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По информации источника, Модрич, якобы, хочет покинуть "Реал" следующим летом, когда у него закончится контракт. При этом стороны понимают, что уже нет смысла пролонгировать договор.

"Реал" летом будет пытаться выйти на трансферный рынок и заменить Модрича. На текущий момент наиболее приоритетным вариантом для этой задачи является полузащитник миланского "Интера" и сборной Италии Николо Барелла.

Николо Барелла. Фото: Reuters

"Интер" готов продать своего лидера не менее чем за 80 млн евро. При этом в "Реале" возникли финансовые проблемы после перехода Киллиана Мбаппе и поэтому Флорентино Перес готов осуществить этот трансфер за 60 млн евро.

В текущем сезоне у итальянской звезды 12 матчей за "Интер", где он забил мяч и сделал два ассиста.

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