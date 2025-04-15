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Реал знайшов заміну Куртуа — сенсаційний трансфер на підході

15 квітня 2025 09:52
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Реал планує підписати Хоана Гарсію як майбутню заміну для Тібо Куртуа
Тібо Куртуа. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Мадридський "Реал" не розраховує на українського воротаря Андрія Луніна як майбутню заміну Тібо Куртуа. Іспанський клуб веде перемовини з іншим голкіпером, який замінить бельгійця.

Про перемовини повідомив портал Bernabéu Digital.

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"Реал" влітку планує оформити трансфер 23-річного голкіпера "Еспаньола" Хоана Гарсії, якого вважають одним із найперспективніших воротарів Іспанії.

Наразі керівництво "Реала" задоволене грою Куртуа, але хоче на майбутнє підготувати йому заміну. Гарсія привернув увагу впевненим виступам за "Еспаньол". У поточному сезоні він провів 30 матчів, пропустив 40 голів і в шести іграх зберіг ворота недоторканими. Його виділяють реакція, гра на лінії та впевненість.

Колишній спортивний директор "Еспаньола" Роберто Ернандо підтвердив перемовини. "Реал" хоче оформити трансфер за 20 млн євро, але відразу віддасть Гарсію в оренду в "Еспаньол" на рік для отримання ігрової практики.

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