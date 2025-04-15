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Реал нашел замену Куртуа — сенсационный трансфер на подходе

15 апреля 2025 09:52
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Реал планирует подписать Хоана Гарсию как будущую замену для Тибо Куртуа
Тибо Куртуа. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Мадридский "Реал" не рассчитывает на украинского вратаря Андрея Лунина как будущую замену Тибо Куртуа. Испанский клуб ведет переговоры с другим голкипером, который заменит бельгийца.

О переговорах сообщил портал Bernabéu Digital.

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"Реал" летом планирует оформить трансфер 23-летнего голкипера "Эспаньола" Хоана Гарсии, которого считают одним из самых перспективных вратарей Испании.

Сейчас руководство "Реала" довольно игрой Куртуа, но хочет на будущее подготовить ему замену. Гарсия привлек внимание уверенным выступлением за "Эспаньол". В текущем сезоне он провел 30 матчей, пропустил 40 голов и в шести играх сохранил ворота нетронутыми. Его выделяют реакция, игра на линии и уверенность.

Бывший спортивный директор "Эспаньола" Роберто Эрнандо подтвердил переговоры. "Реал" хочет оформить трансфер за 20 млн евро, но сразу отдаст Гарсию в аренду в "Эспаньол" на год для получения игровой практики.

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