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Ребров може відмовитись від збірної України: відома причина

18 квітня 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров може відмовитись від збірної України — відома причина
Сергій Ребров на урочистому заході. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер команди "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може продовжити контракт із клубом. У такому разі він відмовиться від можливості попрацювати зі збірною України.

Причина такого рішення пов'язана зі спортивними амбіціями фахівця, повідомив журналіст Мохаммед Хамад.

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Попри інформацію про те, що Сергій Ребров домовився з керівництвом Української Асоціації футболу щодо роботи з національною командою, тренер може зробити вибір на користь "Аль-Айну". Йому пропонують продовжити контракт із клубом з ОАЕ. І Ребров усвідомлює цей варіант.

Мета Реброва

Спортивні журналісти з ОАЕ заперечують інформацію про переговори з УАФ. На Близькому Сході стверджують, що після перемоги над "Аль-Васлом" у національному кубку наставник заявив про відсутність пропозицій з України.

Сергій Ребров
Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УНІАН

Контракт Реброва з "Аль-Айном" діє до літа поточного року. Керівництво клубу хоче, щоб тренер продовжив контракт ще щонайменше на один сезон. Сам фахівець нібито поставив за мету перемогти в Лізі чемпіонів АФК наступного сезону, а також поборотися за чемпіонський титул в ОАЕ. Власники "Аль-Айну" готові задля цього посилити команду.

Зі збірною України продовжує працювати наставник молодіжної команди Руслан Ротань. У червні 2023 року "синьо-жовті" зіграють товариський матч із Німеччиною, а також два поєдинки відбору на Євро-2024.

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