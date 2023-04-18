Ребров може відмовитись від збірної України — відома причина

Сергій Ребров на урочистому заході. Фото: УНІАН

Головний тренер команди "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може продовжити контракт із клубом. У такому разі він відмовиться від можливості попрацювати зі збірною України.

Причина такого рішення пов'язана зі спортивними амбіціями фахівця, повідомив журналіст Мохаммед Хамад.

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Попри інформацію про те, що Сергій Ребров домовився з керівництвом Української Асоціації футболу щодо роботи з національною командою, тренер може зробити вибір на користь "Аль-Айну". Йому пропонують продовжити контракт із клубом з ОАЕ. І Ребров усвідомлює цей варіант.

Мета Реброва

Спортивні журналісти з ОАЕ заперечують інформацію про переговори з УАФ. На Близькому Сході стверджують, що після перемоги над "Аль-Васлом" у національному кубку наставник заявив про відсутність пропозицій з України.

Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УНІАН

Контракт Реброва з "Аль-Айном" діє до літа поточного року. Керівництво клубу хоче, щоб тренер продовжив контракт ще щонайменше на один сезон. Сам фахівець нібито поставив за мету перемогти в Лізі чемпіонів АФК наступного сезону, а також поборотися за чемпіонський титул в ОАЕ. Власники "Аль-Айну" готові задля цього посилити команду.

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