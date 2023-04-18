Ребров может отказаться от сборной Украины — известна причина

Сергей Ребров на торжественном мероприятии. Фото: УНИАН

Главный тренер команды "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может продлить контракт с клубом. В таком случае он откажется от возможности поработать со сборной Украины.

Причина такого решения связана со спортивными амбициями специалиста, сообщил журналист Мохаммед Хамад.

Читайте также:

Вопреки информации о том, что Сергей Ребров договорился с руководством Украинской Ассоциации футбола о работе с национальной командой, тренер может сделать выбор в пользу "Аль-Айна". Ему предлагают продлить контракт с клубом из ОАЭ. И Ребров обдумывает этот вариант.

Цель Реброва

Спортивные журналисты из ОАЭ опровергают информацию о переговорах с УАФ. На Ближнем Востоке утверждают, что после победы над "Аль-Васлом" в национальном кубке наставник заявил об отсутствии предложений из Украины.

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до лета текущего года. Руководство клуба хочет, чтобы тренер продлил контракт еще как минимум на один сезон. Сам специалист якобы поставил цель победить в Лиге чемпионов АФК в следующем сезоне, а также побороться за чемпионский титул в ОАЭ. Владельцы "Аль-Айна" готовы ради этого усилить команду.

Со сборной Украины продолжает работать наставник молодежной команды Руслан Ротань. В июне 2023 года "сине-желтые" сыграют товарищеский матч с Германией, а также два поединка отбора на Евро-2024.

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону".

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.