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Ребров може замінити воротаря у наступному матчі збірної України

4 червня 2024 08:29
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Лунін може зайняти місце у воротах збірної України у матчі з Польщею
Анатолій Трубін під час матчу зі збірною Німеччини. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України проводить серію товариських матчів. Головний тренер команди Сергій Ребров має намір міняти склад команди перед кожним поєдинком.

Тренерський штаб ще не вибрав остаточної заявки на чемпіонат Європи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у німецькому місті Нюрнберг. Обидві команди створили чимало моментів у матчі, але жодного з них не було реалізовано. Бундестім домінувала більшу частину поєдинку, але Анатолій Трубін надійно зіграв у воротах та був визнаний вболівальниками "Героєм матчу".

Андрій Лунін повернувся до збірної України
Лунін прибув до табору збірної України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін повертається до основного складу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що хоче перевірити у поєдинках команди перед Євро-2024 усіх голкіперів, які потрапили до розширеної заявки. Вже в наступній зустрічі за участю "синьо-жовтих" Трубін може опинитися на лаві запасних.

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін останнім із гравців прибув до табору збірної України. Минулого тижня він хворів на грип, через який не зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. Проте голкіпер відновився та готовий вийти на поле.

Вже у п'ятницю, 7 червня, Україна зіграє проти Польщі.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував. 

Ребров назвав проблему збірної України після матчу з Німеччиною.

Шапаренко пояснив, яким був план Реброва на гру із Німеччиною.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Сергій Ребров
футбол
Анатолій Трубін
Збірна України з футболу
Андрій Лунін
спорт

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