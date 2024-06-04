Лунин может занять место в воротах сборной Украины в матче с Польшей

Анатолий Трубин во время матча со сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины проводит серию товарищеских матчей. Главный тренер команды Сергей Ребров собирается менять состав команды перед каждым поединком.

Тренерский штаб еще не выбрал окончательную заявку на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт УАФ.

Читайте также:

Сборная Украины сыграла вничью с Германией в немецком городе Нюрнберг. Обе команды создали немало моментов в матче, но ни один из них не был реализован. Бундестим доминировала большую часть поединка, но Анатолий Трубин надежно сыграл в воротах и был признан болельщиками "Героем матча".

Лунин прибыл в лагерь сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин возвращается в основной состав

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что хочет проверить в поединках команды перед Евро-2024 всех голкиперов, которые попали в расширенную заявку. Уже в следующей встрече с участием "сине-желтых" Трубин может оказаться на скамейке запасных.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин последним из игроков прибыл в лагерь сборной Украины. На прошлой неделе он болел гриппом, из-за которого не сыграл в финале Лиги чемпионов. Однако голкипер восстановился и готов выйти на поле.

Уже в пятницу, 7 июня, Украина сыграет против Польши.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.