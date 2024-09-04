Ребров назвав новий статус Довбика у збірній України

Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик влітку 2024 року перейшов з іспанської "Жирони" до італійської "Роми". Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів, чи це вплине на статус футболіста в національній команді.

Ребров розповів, як тренерський штаб "синьо-жовтих" сприйняв рішення Довбика про трансфер, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Артем Довбик провів уже три матчі за "Рому" в італійській Серії А, але так і не відзначився результативними діями. Низька результативність форварда не турбує головного тренера "вовків" Даніеле Де Россі. Проте наставник збірної України Сергій Ребров натякнув, що футболістові доведеться доводити право виходити на поле в основному складі національної команди.

Артем Довбік в Італії. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що Ребров сказав про Довбика

Головний тренер "синьо-жовтих" запевнив, що поважає бажання форварда змінити клуб. Ребров заявив, що Довбик має керуватися виключно власними інтересами у таких питаннях.

"Коли футболіст погоджується на трансфер, то виникають нові почуття, нова мотивація. І я сподіваюся, я впевнений, що в Артема все буде добре. Він своєю грою у "Ромі" доведе, що він потенційний кандидат у збірну України", — пояснив Ребров.

У складі національної команди Довбик зіграв 31 матч та забив 10 голів.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

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