Ребров назвав новий статус Довбика у збірній України

Ребров назвав статус Довбика у збірній України — що змінилося
Форвард збірної України Артем Довбик влітку 2024 року перейшов з іспанської "Жирони" до італійської "Роми". Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів, чи це вплине на статус футболіста в національній команді.
Ребров розповів, як тренерський штаб "синьо-жовтих" сприйняв рішення Довбика про трансфер, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Артем Довбик провів уже три матчі за "Рому" в італійській Серії А, але так і не відзначився результативними діями. Низька результативність форварда не турбує головного тренера "вовків" Даніеле Де Россі. Проте наставник збірної України Сергій Ребров натякнув, що футболістові доведеться доводити право виходити на поле в основному складі національної команди.
Що Ребров сказав про Довбика
Головний тренер "синьо-жовтих" запевнив, що поважає бажання форварда змінити клуб. Ребров заявив, що Довбик має керуватися виключно власними інтересами у таких питаннях.
"Коли футболіст погоджується на трансфер, то виникають нові почуття, нова мотивація. І я сподіваюся, я впевнений, що в Артема все буде добре. Він своєю грою у "Ромі" доведе, що він потенційний кандидат у збірну України", — пояснив Ребров.
У складі національної команди Довбик зіграв 31 матч та забив 10 голів.
Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.
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