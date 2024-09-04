Ребров назвал новый статус Довбика в сборной Украины

Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик летом 2024 года перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому". Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил, повлияет ли это на статус футболиста в национальной команде.

Ребров рассказал, как тренерский штаб "сине-желтых" воспринял решение Довбика о трансфере, сообщает официальный сайт УАФ.

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Артем Довбик провел уже три матча за "Рому" в итальянской Серии А, но так и не отметился результативными действиями. Низкая результативность форварда не беспокоит главного тренера "волков" Даниэле Де Росси. Однако наставник сборной Украины Сергей Ребров намекнул, что футболисту придется доказывать право выходить на поле в основном составе национальной команды.

Артем Довбик в Италии. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что Ребров сказал о Довбике

Главный тренер "сине-желтых" заверил, что уважает желание форварда сменить клуб. Ребров заявил, что Довбик должен руководствоваться исключительно собственными интересами в таких вопросах.

"Когда футболист соглашается на трансфер, то возникают новые чувства, новая мотивация. И я надеюсь, я уверен, что у Артема все будет хорошо. Он своей игрой в "Роме" докажет, что он потенциальный кандидат в сборную Украины", — объяснил Ребров.

В составе национальной команды Довбик сыграл 31 матч и забил 10 голов.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

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