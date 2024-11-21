Названо причину, чому Артем Довбик не вийшов з перших хвилин проти Албанії

Артем Довбик у матчі з "Албанією".

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Націй збірна України обіграла Албанію. При цьому не вийшов з перших хвилин форвард Артем Довбик.

Щодо ситуації з Довбиком роз'яснило ситуацію топове італійське видання La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, у питанні виходу Довбика з перших хвилин матчу у Тирані рішення ухвалювалося тренерським штабом збірної України за погодженням з "Ромою".

Ще перед матчем з Грузією (1:1) Довбик мав пошкодження, але він вийшов на гру, хоч у нього й був дискомфорт.

Артем Довбик у матчі з Грузією. Фото: УАФ

Через три дні тренерський штаб збірної за погодженням з римлянами вирішив дати відпочити коліну Довбика, адже в ньому він продовжив відчувати дискомфорт.

Потім Довбик вийшов на поле на заміну на 76-й хвилині матчу замість Романа Яремчука, але відзначитись результативними діями не зміг.

Збірна України завдяки перемозі над Албанією посіла друге місце у групі і тепер зіграє у плей-оф за вихід до групи А Ліги Націй.

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