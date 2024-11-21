Названо причину, чому Артем Довбик не вийшов з перших хвилин проти Албанії

Ребров не сам вирішив залишити Довбика у запасі на гру з Албанією
У матчі шостого туру групового етапу Ліги Націй збірна України обіграла Албанію. При цьому не вийшов з перших хвилин форвард Артем Довбик.
Щодо ситуації з Довбиком роз'яснило ситуацію топове італійське видання La Gazzetta dello Sport.
Ребров не сам приймав рішення
За інформацією джерела, у питанні виходу Довбика з перших хвилин матчу у Тирані рішення ухвалювалося тренерським штабом збірної України за погодженням з "Ромою".
Ще перед матчем з Грузією (1:1) Довбик мав пошкодження, але він вийшов на гру, хоч у нього й був дискомфорт.
Через три дні тренерський штаб збірної за погодженням з римлянами вирішив дати відпочити коліну Довбика, адже в ньому він продовжив відчувати дискомфорт.
Потім Довбик вийшов на поле на заміну на 76-й хвилині матчу замість Романа Яремчука, але відзначитись результативними діями не зміг.
Збірна України завдяки перемозі над Албанією посіла друге місце у групі і тепер зіграє у плей-оф за вихід до групи А Ліги Націй.
Нагадаємо, грецький "Олімпіакос" вирішив розлучитися з українцем Романом Яремчуком.
У київському "Динамо" ухвалили рішення, що робити з новими футболістами.
Колишній гравець "Динамо" та збірної Артем Мілевський назвав причини невдач Довбіка.
Каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" можуть оголосити про перехід німецького топового футболіста.
Читайте Новини.LIVE!