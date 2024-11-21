Названа причина, почему Артем Довбик не вышел с первых минут против Албании

Артем Довбик в матче с "Албанией". Фото: Reuters

В матче шестого тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины обыграла Албанию. При этом не вышел с первых минут форвард Артем Довбик.

По ситуации с Довбиком разъяснило ситуацию топовое итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, в вопросе выхода Довбика с первых минут матча в Тиране решение принималось тренерским штабом сборной Украины по согласованию с "Ромой".

Еще перед матчем с Грузией (1:1) у Довбика было повреждение, но он вышел на матч, хоть у него и был дискомфорт.

Артем Довбик в матче с Грузией. Фото: УАФ

Спустя три дня тренерские штаб сборной по согласованию с римлянами решил дать отдохнуть колену Довбика, ведь он также чувствовал дискомфорт.

Затем Довбик вышел на поле на замену на 76-й минуте матча вместо Романа Яремчука, но отметиться результативными действиями не смог.

Сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе и теперь сыграет в плей-офф за попадания в группу Лиги Наций.

Напомним, греческий "Олимпиакос" решил расстаться с украинцем Романом Яремчуком.

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