Названа причина, почему Артем Довбик не вышел с первых минут против Албании

Ребров не сам решил оставить Довбика в запасе на матч с Албанией
В матче шестого тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины обыграла Албанию. При этом не вышел с первых минут форвард Артем Довбик.
По ситуации с Довбиком разъяснило ситуацию топовое итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Ребров не сам принимал решение
По информации источника, в вопросе выхода Довбика с первых минут матча в Тиране решение принималось тренерским штабом сборной Украины по согласованию с "Ромой".
Еще перед матчем с Грузией (1:1) у Довбика было повреждение, но он вышел на матч, хоть у него и был дискомфорт.
Спустя три дня тренерские штаб сборной по согласованию с римлянами решил дать отдохнуть колену Довбика, ведь он также чувствовал дискомфорт.
Затем Довбик вышел на поле на замену на 76-й минуте матча вместо Романа Яремчука, но отметиться результативными действиями не смог.
Сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе и теперь сыграет в плей-офф за попадания в группу Лиги Наций.
Напомним, греческий "Олимпиакос" решил расстаться с украинцем Романом Яремчуком.
В киевском "Динамо" приняли решение, что делать с новыми футболистами.
Бывший игрок "Динамо" и сборной Артем Милевский назвал причины неудач Довбика.
Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" могут объявить о переходе немецкого топового футболиста.
Читайте Новини.LIVE!