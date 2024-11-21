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Ребров не сам решил оставить Довбика в запасе на матч с Албанией

21 ноября 2024 20:14
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Названа причина, почему Артем Довбик не вышел с первых минут против Албании
Артем Довбик в матче с "Албанией". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче шестого тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины обыграла Албанию. При этом не вышел с первых минут форвард Артем Довбик.

По ситуации с Довбиком разъяснило ситуацию топовое итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, в вопросе выхода Довбика с первых минут матча в Тиране решение принималось тренерским штабом сборной Украины по согласованию с "Ромой".

Еще перед матчем с Грузией (1:1) у Довбика было повреждение, но он вышел на матч, хоть у него и был дискомфорт.

Артем Довбик
Артем Довбик в матче с Грузией. Фото: УАФ

Спустя три дня тренерские штаб сборной по согласованию с римлянами решил дать отдохнуть колену Довбика, ведь он также чувствовал дискомфорт.

Затем Довбик вышел на поле на замену на 76-й минуте матча вместо Романа Яремчука, но отметиться результативными действиями не смог.

Сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе и теперь сыграет в плей-офф за попадания в группу Лиги Наций.

Напомним, греческий "Олимпиакос" решил расстаться с украинцем Романом Яремчуком.

В киевском "Динамо" приняли решение, что делать с новыми футболистами.

Бывший игрок "Динамо" и сборной  Артем Милевский назвал причины неудач Довбика.

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" могут объявить о переходе немецкого топового футболиста.

футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим) Сборная Албании

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19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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