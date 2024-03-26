Ребров не заявив на матч з Ісландією п'ять гравців — про кого йдеться

Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УАФ

Тренерський штаб збірної України подав заявку на матч відбору Євро-2024 із національною командою Ісландії. П'ять гравців "синьо-жовтих" не вийдуть цього вечора на поле.

Віктор Циганков має шанс взяти участь у важливому протистоянні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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У вівторок, 26 березня, збірна України у Вроцлаві прийме національну команду Ісландії. Підопічні Сергія Ребров повинні здобути перемогу в основний час, екстратайми або серії пенальті. Тільки у цьому випадку "синьо-жовті" кваліфікуються до групової стадії Євро-2024.

Збірна України перед тренуванням. Фото: УАФ

Хто не зіграє за збірну України

Тренерський штаб Реброва вже назвав заявку на матч з Ісландією. П'ятьох футболістів не було включено до списку футболістів на цей поєдинок. На поле не зможуть вийти захисники "Динамо" Олександр Караваєв та Денис Попов, півзахисники "Дніпра-1" Олександр Пихальонок та Олексій Гуцуляк, а також форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан. Натомість у заявці опинились і Олександр Зінченко, й Віктор Циганков.

Таловєров, Маліновський та Циганков. Фото: УАФ

Матч Україна — Ісландія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Команди виведе на поле головний суддя із Франції Клеман Тюрпен.

Заявка збірної України на матч з Ісландією. Фото: скриншот УАФ

Минулої стадії відбору на Євро-2024 збірна України обіграла в гостях Боснію та Герцеговину (2:1), а Ісландія на виїзді розгромила Ізраїль (4:1).

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