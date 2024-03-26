Ребров не заявил на матч с Исландией пять игроков — о ком речь

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины представил заявку на матч отбора Евро-2024 с национальной командой Исландии. Пять игроков "сине-желтых" не выйдут в этот вечер на поле.

У Виктора Цыганкова есть шанс принять участие в важном противостоянии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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Во вторник, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве примет национальную команду Исландии. Подопечные Сергея Ребров должны одержать победу в основное время, экстра-таймы или в серии пенальти. Только в этом случае "сине-желтые" квалифицируются в групповую стадию Евро-2024.

Сборная Украины перед тренировкой. Фото: УАФ

Кто не сыграет за сборную Украины

Тренерский штаб Реброва уже назвал заявку на матч с Исландией. Пять футболистов не были включены в список футболистов на этот поединок. На поле не смогут выйти защитники "Динамо" Александр Караваев и Денис Попов, полузащитники "Днепра-1" Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, а также форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Зато в заявке оказались и Александр Зинченко, и Виктор Цыганков.

Таловеров, Малиновский и Цыганков. Фото: УАФ

Матч Украина — Исландия начнется в 21:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный судья из Франции Клеман Тюрпен.

Заявка сборной Украины на матч с Исландией. Фото: скриншот УАФ

На прошлой стадии отбора на Евро-2024 сборная Украины обыграла в гостях Боснию и Герцеговину (2:1), а Исландия на выезде разгромила Израиль (4:1).

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