Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров не заявил на матч с Исландией пять игроков — о ком речь arrow

Ребров не заявил на матч с Исландией пять игроков — о ком речь

26 марта 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров не заявил на матч с Исландией пять игроков — о ком речь
Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб сборной Украины представил заявку на матч отбора Евро-2024 с национальной командой Исландии. Пять игроков "сине-желтых" не выйдут в этот вечер на поле. 

У Виктора Цыганкова есть шанс принять участие в важном противостоянии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Во вторник, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве примет национальную команду Исландии. Подопечные Сергея Ребров должны одержать победу в основное время, экстра-таймы или в серии пенальти. Только в этом случае "сине-желтые" квалифицируются в групповую стадию Евро-2024. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед тренировкой. Фото: УАФ

Кто не сыграет за сборную Украины

Тренерский штаб Реброва уже назвал заявку на матч с Исландией. Пять футболистов не были включены в список футболистов на этот поединок. На поле не смогут выйти защитники "Динамо" Александр Караваев и Денис Попов, полузащитники "Днепра-1" Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, а также форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Зато в заявке оказались и Александр Зинченко, и Виктор Цыганков.

Таловеров, Малиновский и Цыганков
Таловеров, Малиновский и Цыганков. Фото: УАФ

Матч Украина — Исландия начнется в 21:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный судья из Франции Клеман Тюрпен. 

Сборная Украины
Заявка сборной Украины на матч с Исландией. Фото: скриншот УАФ

На прошлой стадии отбора на Евро-2024 сборная Украины обыграла в гостях Боснию и Герцеговину (2:1), а Исландия на выезде разгромила Израиль (4:1). 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК