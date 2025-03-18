Україна — Бельгія — Ребров викликав гравця на заміну Таловєрову

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

У Лізі націй скоро розпочнуться поєдинки плей-оф, Україна зіграє з Бельгією за право виходу елітного дивізіону турніру.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився, хто замінить травмованого гравця "Плімута" Максима Таловєрова, який отримав ушкодження, пише УАФ.

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Кого викликав Ребров

До табору національної збірної України прибув захисник американського "Остіна" Олександр Сваток.

Саме його обрав головний тренер команди Сергій Ребров як заміну Максиму Таловєрову.

Сваток приєднався до "Остіна" минулого року, з того часу він не став повноцінним гравцем основи.

Хоча цього сезону українець вже встиг відіграти три поєдинки за свій клуб, результативними діями він не освідчився. На рахунку Сватка жовта картка.

У кар'єрі Олександра Сватка, окрім "Остіна", були "Дніпро-1", "Зоря" та хорватський "Хайдук".

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