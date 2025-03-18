Украина — Бельгия — Ребров вызвал игрока на замену Таловерову

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

В Лиге наций скоро начнутся поединки плей-офф, Украина сыграет с Бельгией за право выхода в элитный дивизион турнира.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился, кто заменит травмированного игрока "Плимута" Максима Таловерова, который получил повреждение, пишет УАФ.

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Таловеров уже покинул лагерь сборной и поехал в Англию залечивать повреждение. Вместо него был вызван другой игрок.

Кого вызвал Ребров

В лагерь национальной сборной Украины прибыл защитник американского "Остина" Александр Сваток.

Именно его выбрал главный тренер команды Сергей Ребров как замену Максиму Таловерову.

Сваток присоединился к "Остину" в прошлом году, с тех пор он не стал полноценным игроком основы.

Хотя в этом сезоне украинец уже успел отыграть три поединка за свой клуб, результативными действиями он не отметился. На его счету желтая карточка.

В карьере защитника, кроме "Остина", были "Днепр-1", "Заря" и хорватский "Хайдук".

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить клуб. На него есть претенденты в УПЛ.

Известный украинский журналист назвал человека, который может заменить Александра Шовковского в киевском "Динамо".

"Ливерпуль" решил, кого хочет продать уже этим летом, когда завершится сезон в АПЛ.

Три топ-тренера УПЛ, возможно, будут искать работу летом, в конце сезона в чемпионате Украины.