Ребров оцінив роботу Шевченка на чолі УАФ

Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко перебуває на своєму місці. Такої думки дотримується головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Шевченко має врятувати український футбол від кризи, заявив Ребров в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Сергій Ребров розуміє складнощі, які стоять перед збірною України та національними чемпіонатами у нинішніх реаліях. Саме тому наставник радий, що на чолі УАФ став його колишній партнер з атаки "Динамо" Андрій Шевченко. Характер та авторитет цього фахівця може стати тим чинником, який дозволить українському футболу не лише існувати, а й розвиватись.

Андрій Шевченко на тренуванні. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Ребров сказав про Шевченка

Головний тренер "синьо-жовтих" вдячний президентові УАФ за рішення очолити український футбол. Ребров розповів, що Шевченко намагається максимально полегшити йому завдання щодо управління національною командою.

"Попри те, що зараз складно говорити про розвиток українського футболу, його необхідно підтримувати з огляду на війну і ті руйнування, які вона завдає. Проведення чемпіонату є суттєвим кроком Але майже в кожному турі є затримки, зупинки на тривоги, перенесення зустрічей", — розповів Ребров.

Тренер національної команди вважає, що зараз дуже важливо підтримувати футбол. Про його розвиток можна буде думати після закінчення війни.

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