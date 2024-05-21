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Ребров оценил работу Шевченко во главе УАФ

21 мая 2024 09:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров оценил работу Шевченко во главе УАФ
Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко находится на своем месте. Такого мнения придерживается главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. 

Шевченко должен спасти украинский футбол от кризиса, заявил Ребров в интервью Forbes Ukraine

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Сергей Ребров понимает сложности, который стоят перед сборной Украины и национальными чемпионатами в нынешних реалиях. Именно поэтому наставник рад, что во главе УАФ встал его бывший партнер по атаке "Динамо" Андрей Шевченко. Характер и авторитет этого специалиста может стать тем фактором, которое позволит украинскому футболу не только существовать, но и развиваться. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на тренировке. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Ребров сказал о Шевченко 

Главный тренер "сине-желтых" благодарен президенту УАФ за решение возглавить украинский футбол. Ребров рассказал, что Шевченко старается максимально облегчить ему задачу по управлению национальной командой. 

"Несмотря на то, что сейчас сложно говорить о развитии украинского футбола, его необходимо поддерживать, учитывая войну и те разрушения, которые она приносит. Проведение чемпионата является существенным шагом Но почти в каждом туре есть задержки, остановки на тревоги, перенос встреч", — рассказал Ребров.

Тренер национальной команды считает, что сейчас очень важно поддерживать футбол. О его развитии можно будет думать после окончания войны.

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спорт
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футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Сергей Ребров

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