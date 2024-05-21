Ребров оценил работу Шевченко во главе УАФ
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко находится на своем месте. Такого мнения придерживается главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Шевченко должен спасти украинский футбол от кризиса, заявил Ребров в интервью Forbes Ukraine.
Сергей Ребров понимает сложности, который стоят перед сборной Украины и национальными чемпионатами в нынешних реалиях. Именно поэтому наставник рад, что во главе УАФ встал его бывший партнер по атаке "Динамо" Андрей Шевченко. Характер и авторитет этого специалиста может стать тем фактором, которое позволит украинскому футболу не только существовать, но и развиваться.
Что Ребров сказал о Шевченко
Главный тренер "сине-желтых" благодарен президенту УАФ за решение возглавить украинский футбол. Ребров рассказал, что Шевченко старается максимально облегчить ему задачу по управлению национальной командой.
"Несмотря на то, что сейчас сложно говорить о развитии украинского футбола, его необходимо поддерживать, учитывая войну и те разрушения, которые она приносит. Проведение чемпионата является существенным шагом Но почти в каждом туре есть задержки, остановки на тревоги, перенос встреч", — рассказал Ребров.
Тренер национальной команды считает, что сейчас очень важно поддерживать футбол. О его развитии можно будет думать после окончания войны.
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