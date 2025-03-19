Вісім гравців збірної України можуть не вийти на поле проти Бельгії — що відомо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

У четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії відбудеться перший матч Україна — Бельгія у Лізі націй. Напередодні поєдинку головні тренери команд дають пресконференції.

Наставник збірної України Сергій Ребров розповів про небезпечну ситуацію з жовтими картками гравців, повідомляє Tribuna.com.

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За його словами, ситуація дуже важка. І команді треба бути обережною.

Пресконференція Сергія Реброва. Фото: скриншот УАФ

Що розповів Ребров

"Як ви бачите, в нас дуже важка ситуація з жовтими картками. Вісім гравців на жовтих картках і завтрашню гру треба бути дуже обережними", — сказав Ребров.

Під загрозою дискваліфікації знаходяться: Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Калюжний, Артем Довбик та Роман Яремчук

Перший матч Україна — Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня в іспанській Мурсії. Матч-відповідь буде зіграний 23 березня.

Нагадаємо, Сергій Ребров відповів, чи зіграє форвард збірної України Артем Довбик проти Бельгії.

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